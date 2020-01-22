Erdal Güney’in yeni albümü ‘Yağmuru Bekle’ yayınlandı

Başarılı müzisyen Erdal Güney, yeni albümü "Yağmuru Bekle"yi dinleyicilerle buluşturdu. "Yağmuru Bekle"de Erdal Güney'in yanı sıra birçok değerli isim de yer alıyor.

Sanatçı Erdal Güney, Yağmuru Bekle albümünü dijital platformlarda yayına sundu. Viya Müzik'ten yayınlanan albümde Erdal Güney şarkılarını, Jülide Özçelik, İlkay Akkaya, Yasemin Göksu, Mazlum Çimen, Hüseyin Turan, Servet Kocakaya, Volkan Uzunhasanoğlu, Sebahattin Atik, Mustafa Güney ve Duru Güney ile birlikte seslendirdi. Albümdeki besteler Erdal Güney ve Mustafa Güney’e ait. Şarkıların düzenlemelerini ise Erdal Güney ile Kurtuluş Cengiz yaptı.

BÜYÜK KADRO

Güney'e albümde müzisyenler Özge Metin, Şaban Gölge, Rüstem Mahmudov, Eyüp Hamiş, Hasan Kiriş, Ömer Can Uygan, Ercan Yalazan, Rüstem Mahmudov, Özge Ünkap, Murat Çorak, Kurtuluş Cengiz, Volkan Uzunhasanoğlu, Hüseyin Sarısaltıkoğlu, Kurtuluş Cengiz, Levent Canen, Volkan Doğan Kayıkçı, Bülent Ay ve İzzet Kızıl eşlik ediyor. Albümde, vokal olarak ise Tuğba Dağlı ve Mustafa Güney imzası yer alıyor.

Yağmuru Bekle, tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu.