Erol Evgin KKTC’yi mest etti

Sahneye beyaz kombin üzerine giydiği lacivert ve yeşil renk şık ceketlerle çıkan sanatçı, performansına alkışlar eşliğinde başladı. Türk pop müziğine damgasını vurmuş altın şarkılarının tamamını müzikseverlerle hep bir ağızdan seslendiren Erol Evgin'i, izlemeye gelenler arasında Cihan Ünal ve Erkan Yolaç'ta vardı. Şarkı söylerken dostlarının masasına oturan Evgin, onlarla “Bir de Bana Sor” isimli şarkısını söyledi

40 YILLIK DOSTLUK

Konserinin bitiminde Erol Evgin'i, 40 yıllık dostu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ziyaret etti. Eski dostlar sohbet edip, hasret giderdiler.