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Erol Evgin’den Ata’ya selam
Erol Evgin’den Ata’ya selam
Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, geçtiğimiz akşam "Mustafa Kemal’i Gördüm Düşümde" temalı konseriyle Çeşmeli müzikseverlerle buluştu.
Emre ÇEVİK
Kültür Sanat 21 Temmuz 2019 - 14:14

Erol Evgin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ilıca'ya gelişinin 93. yıl dönümü nedeniyle Çeşme Belediyesi tarafından Ilıca Taş İskele'de düzenlenen “Ilıca'dan Ata'mıza Selam” etkinlikleri kapsamında konser verdi.

“Mustafa Kemal'i Gördüm Düşümde” temalı konserine Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı görüntülerinden oluşan barkovizyon gösterisi eşliğinde söylediği “Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Çanakkale” ve “Yemen” türküleriyle başlayan Evgin'in konseri, hep bir ağızdan söylenilen İzmir Marşı ile son buldu.

Son güncelleme: 14:18 - 21.07.2019
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