Erzurum’da buz bu defa sanata dönüştü

Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Heykel Bölümü’nde açılan, Türkiye’nin ilk ve tek olma özelliğini taşıyan ‘Ata Buz Müzesi’nde üretilen şeffaf buz kütleleri, yontu konusunda profesyonelleşmiş usta ellerde sanat eserine dönüşüyor.

Atabuz Müzesi Proje Yöneticisi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, “Pandemi dönemi sonrası Erzurum Atatürk Üniversitesi Atabuz Müzesi, dünyanın dört bir tarafından davetli olarak gelecek ünlü buz yontu sanatçılarının üretecekleri buz eserleriyle sanat arenasına dönüşecek” dedi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın önderliğinde ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUDAKA) desteğiyle Atatürk Üniversitesi Atabuz Müzesi, 2 yıllık süreç sonunda teknik ve altyapı donanımı tamamlanıp, inşa edilerek, 2020 yılında hizmete sunuldu.

Fairbanks, Moskova, Bristol, New York, Jeju Adası ve Harbin gibi dünyadaki birçok kentte bulunan buz müzelerinin Türkiye’deki tek örneği ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kuruldu.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat’ın davetiyle geçmiş dönemde Atatürk Üniversitesi öğrencisi olan ve şu anda Muş Alparslan Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak görev yapan eski mezunlar ile şu anki lisans ve lisansüstü öğrencileri ve öğretim üyelerinin oluşturduğu karma çalışma ekibinin buz yontu çalışmaları, 15 Temmuz’un 4’üncü yıl dönümünde halkın gösterimine sunuldu.

ŞEFFAF BUZ KÜTLELERİ ÜRETİLİYOR

Erzurum’un Türkiye’nin doğusunda, Anadolu’nun İpekyolu geçiş kavşağında konumlanan tarihi kış kenti olduğunu, deniz seviyesinden 1850 metre yüksekliğiyle yoğun kar yağışı ve soğukların yaşandığı yerleşim alanı olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Bulat, şöyle konuştu:

“Erzurum, Türkiye’nin çatısı konumunda bir coğrafi özelliğe sahip. Heykel Bölümü’ndeki akademisyen, sanatçı ve öğrencilerin ellerinde biçimlenen buz kütlelerinden sanat yapıtları müzede üretilmekte. Atabuz Müzesi’nin buz üretim atölyesinde, 8 tane buz üretim makinesi bulunmakta ve her buz makinesinde arıtılmış su kullanılarak, 100x 50×50 santim ölçülerinde, 2 adet 220 kilogram ağırlığında 2 adet şeffaf blok buz kütlesi üretiliyor.

Arıtılmış su dolu 8 adet buz makinesi yaklaşık 12 gün sürede, üflemeli su motorları vasıtasıyla şeffaf ve transparan buz bloklar üretebiliyor. Bu üretilen şeffaf buz kütlelerini, eksi 5 derecede muhafaza edilen soğuk hava deposunda biriktirip daha sonra yapacağımız projelerde kullanılmak üzere dinlendirmeye alıyoruz. Tabi işimiz buzla olunca bunları yaparken ve sergilerken bulunduğumuz mekan eksi 5 derecenin altına düşmemesi gerekmektedir. Bu nedenle sanatçılar buz yontu çalışırken, müzeyi ziyaret edenler yaz veya kış montlarını giyinmek zorundalar. Yazın sergiyi gezmeye gelenler genelde montsuz olduğu için Atabuz Müzesi’nde, tamamen dezenfekte edinmiş montlardan ücretsiz temin edebiliyorlar.”

‘TÜRKİYE’DE BENZERİ YOK’

Türkiye’de benzeri olmadığını belirttiği Atabuz Müzesi’nin dünyanın dört bir tarafından gelecek ünlü heykelcilerle ‘sanat arenası’na dönüşeceğini kaydeden Prof. Dr. Bulat, şunları söyledi:

“Burası Türkiye’de ilk ve tek sanatsal buz müzesidir. Bu da Atatürk Üniversitemizin yeni nesil dönüşüm, tasarım projesi kapsamındaki destekleriyle hayata geçmiştir. Güzel Sanatlar Fakültesi, Anadolu’dan Asya’ya, Kafkasya’dan Batı’ya bir geçiş ve kavşak noktası konumunda olan Erzurum’un dışarı açılan uluslararası düzeye ulaşmış kapısı olacak. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Atabuz Müzesi, Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve diğer komşularımızla sanatsal etkinlikler yapacağımız bir mekana dönüşecek. Gelecekte Atabuz Müzesi, bölgemizi şehrimizi üniversitemizi, kültür- turizm ve sanat anlamında çok büyük sanat etkinlikleri organizasyonları gerçekleştirerek tanıtımını yapacak ve düzenlenecek büyük etkinlikler ile bölgemizin kültürel anlamda kalkınmasına katkı sunacaktır.

Tüm dünya insanlarını Erzurum’da, burada buluşturacaktır. Çin’in Harbin kentinden kentimize buz yontu sanatçıları gelecek burada buzdan heykeller yapacak. Hatta Kuzey Avrupa ülkelerinden, İsveç’ten, Norveç’ten, Danimarka’dan, Finlandiya’dan da buz yontu sanatçıları ülkemize, Atatürk Üniversitemize gelecek ve burada buz yontu organizasyonlarına dâhil olacaklar. Ayrıca şehrimizde tarihi, turistik mekanlara ve Palandöken Dağı’na da bu etkinlikleri taşıyacağız. Ayrıca sanat eğitimi alan lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz de bu etkinliklere katılarak bu yabancı ülkelerden davet edilen sanatçıların sanatsal teknik birikimlerinden faydalanacak. Atabuz Müzesi projesiyle sanatsal faaliyet ve eğitim de bu anlamda eş zamanlı olarak aynı mekanda birlikte yürütülecek.” DHA

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