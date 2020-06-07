Ezel Akay: ‘Türk Sineması yaratıcılıktan uzak’

Usta yönetmen Ezel Akay, Türk sinemasının şu an için yaratıcılıktan ilham almayan bir sinema olduğunu belirterek, "Bağımsız diye tabir ettiğimiz filmlere de baktığımız zaman çoğunun yaratıcılıktan uzak olduğunu görüyoruz. Yapılan işlerin arasında çığır açan çok az iş var. Buradaki yaratıcılık az olduğu için de popüler filmler buradan beslenemiyor ve aynı konuları tekrar ediyorlar. Ülke olarak bunu aşmak için de ciddi bir yaratıcı dalgaya ihtiyacımız var" dedi.

YouTube’da yayınlanan ‘Senaryo Sohbetleri’ne konuk olan usta yönetmen Ezel Akay, hikayesinin çok küçük yaşlarda başladığını söyledi. “6 yaşındayken yuvaya giderken oyunlar oynuyorduk. Öğretmenim izin verdi ve onlardan birini sahneye koydum” diyen Akay, 7 yaşında da kukla oynattığını belirtti. Küçüklüğündeki bu tecrübelerinin ardından üniversiteye gidene dek bir daha sanatla hiç ilgisinin olmadığını ifade eden Akay, “Üniversitede mühendisliği kazandım. O sene okula başlayınca 12 kulübe birden üye oldum. Daha sonraki yıllarda da sanat dünyasına adım attım. Üniversiteden sonra Amerika'ya tiyatro eğitimi için gittim fakat Türkiye'ye dönünce de tiyatroyu bırakıp sinemaya adım atmaya karar verdim” dedi.

Reklam ve klip yönetmenliğinin kendisine önemli deneyim kazandırdığını ifade eden Akay, “Sinemaya adım atacağım sırada Türk Sineması çökmüş vaziyetteydi. Sinemaya gitme oranları çok düşüktü fakat ben tüm bu karamsar duruma rağmen sinemaya giriş yaparak hayallerimi gerçekleştirdim” diyerek sinema sektörüne geçiş macerasını anlattı.



“Türk Sineması şu an için yaratıcılıktan ilham almayan bir sinema” diyen Akay, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bağımsız diye tabir ettiğimiz filmlere de baktığımız zaman çoğunun yaratıcılıktan uzak olduğunu görüyoruz. Yapılan işlerin arasında çığır açan çok az iş var. Buradaki yaratıcılık az olduğu için de popüler filmler buradan beslenemiyor ve aynı konuları tekrar ediyorlar. Ülke olarak bunu aşmak için de ciddi bir yaratıcı dalgaya ihtiyacımız var.”

NEREDESİN FİRUZE YENİDEN SİNEMALARA GELİYOR

Ezel Akay, programda sevenlerine büyük bir sürpriz yaptı ve Neredesin Firuze filminin 16 yıl aradan sonra bu sene tekrar sinema salonlarında izleyiciyle buluşacağını duyurdu.

“Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü?” filmiyle ilgili soruda “İlk Cem Yılmaz'a gösterdim bu hikâyeyi. Hem Hacivatı hem Karagöz'ü sen oynarsın, dedim. O da bu fikri çok ilginç buldu. Ama vakitlerimiz uymadı. Sonra Hacivat rolünü Haluk Bilginer'e, Karagöz rolünü Ata Demirer'e önerdim. Hoşlarına gitti, ama yine aradan vakit geçti, takvimler uymadı. Ben de Beyazıt Öztürk'e gittim. Sonra da Haluk Bilginer'e rolleri değiştirelim, sen Karagöz'ü oyna, dedim. Daha önce hiç böyle bir rol oynamadığı için çok heyecanlanmıştı. Böylece Karagöz rolü Haluk Bilginer'e, Hacivat rolü de Beyazıt Öztürk'e gitmiş oldu” açıklamasını yaptı.