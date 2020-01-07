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Ezel Akay ve Demet Akbağ 15 yıl sonra buluştu
Ezel Akay ve Demet Akbağ 15 yıl sonra buluştu
Ünlü oyuncu Demet Akbağ ile yönetmen Ezel Akay, 15 yıl sonra yeniden aynı projede yer aldı.
Sercan MERİÇ
Kültür Sanat 7 Ocak 2020 - 10:55

İkili, bundan 15 yıl önce ‘Neredesin Firuze' filminde birlikte çalışmıştı. Akay ve Akbağ, şimdi de 9 Kere Leyla filminde buluştu. Çekimleri Kanlıca'da başlayan filmde Akbağ'ın yanı sıra Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy, Hakan Eke, Emre Kıvılcım, İhsan Ceylan ve Hasan Eflatun Akay rol alıyor.

EVLİLİK HİKAYESİNİN EĞLENCELİ ÇIKMAZLARI

Contact Film Works yapımı olan filmin dağıtımcısı ise CGV Mars. Absürt komedi tarzındaki film, bir evlilik hikayesindeki eğlenceli çıkmazları anlatıyor. Akbağ, filmde Leyla isimli karakteri canlandırıyor.

GÖRÜNMEZ KAZA

Öte yandan yönetmen Ezel Akay, sette küçük bir kaza geçirdi. Akay, endişelenecek bir durumun olmadığını sosyal medya hesabından duyurdu: Dostlar, sette kameraya bir kafa attım o kadar! Ne dikiş atıldı, ne set iptal oldu! (Benim kafa kalın olduğundan). Günde 7 sayfa çekiyoruz, hızlı ve eğlenceli bir hayatımız var! Siyasetçilere ve ‘gasteci’lere hemen inanmayın! Onlar bizden daha çok hikaye üretiyorlar! Merak edenlere sevgiler.”

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Son güncelleme: 11:14 - 07.01.2020
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