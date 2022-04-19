Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları, gişede artık sihrin bittiğini gösteriyor

Büyücü dünyası gişede beklenen başarıyı yakalayamadı. Warner Bros.'un "Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" vizyona girdi, ancak Harry Potter serisinin aksine Fantastik Canavarlar gişede hüsrana uğramaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar, bundan altı yıl önce seri için umut verici bir başlangıç yapsa da Dumbledore’un Sırları, açılış hafta sonunda sadece 43 milyon dolar hasılat yaparak bir “Harry Potter” filmi için düşük bir başlangıca imza attı.

Serinin ilk filmi olan Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerelerde Bulunurlar? açılış haftasında 74 milyon dolar hasılat yapmış ve 2018'de vizyona giren ikinci film Grindelwald'ın Suçları ise 62 milyon dolarlık bir açılış yapmıştı. Ve şimdi üçüncü film 43 milyon dolarlık hasılatıyla ilk iki filme göre daha da düşük bir giriş haftası yaşayarak sihrin artık izleyicileri yeteri kadar etkilemediğini gösteriyor.

Dumbledore’un Sırları’nda Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen ve Ezra Miller rol alıyor.

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