Fatma Girik’in ‘sapığı’ hakim karşısında

Ünlü sinema oyuncusu Fatma Girik’in annesinin oturduğu eve giderek yakınlarına "Seni seviyorum. Lütfen beni ara. İnan bana seni üzmemek için sırtıma vurup götürmedim" şeklinde mektup bırakan 71 yaşındaki hayranı hakim karşısına çıktı. İfadesinde suç işleme kastının olmadığını söyleyen sanık, "Sadece duygularımı ifade ettim" dedi.

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Ümit TÜRK/İSTANBUL

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “İletişim araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz” suçundan 4,5 aydan 3 yıla kadar hapis talep edilen 71 yaşındaki sanık Mehmet Alsan katıldı. Şikayetçi Fatma Girik’i ise avukatı Zeynel Öztürk temsil etti.

“KENDİSİNE EVLENME TEKLİF ETTİM”

Duruşmada ifade veren sanık Mehmet Alsan, “Olay günü geçmiş olsun demek amacıyla hastaneye gittim. Hastanede geçmiş olsun dedim. Kendisine evlenme teklif ettim. Kendisi kabul etti. Seni seviyorum ile başlayan mektubu ben yazdım. İkametine gittim ve kapıya çıkan şahıslara verdim. Suç işleme kastım yoktu. Sadece duygularımı ifade ettim. Kendisinden özür diliyorum. Pişmanım” dedi.

“1963’TEN BERİ FATMA GİRİK’E TAKINTISI VAR”

Fatma Girik’in avukatı Zeynel Öztürk ise “Müvekkilim sanığı tanımamaktadır. 1963 yılından beri müvekkilime bir takıntısı vardır. Ara ara bunu göstermiştir. Tanıklarımızı dinletmek istiyoruz” dedi.

“KEŞKE SENİ ZAMANINDA KAÇIRSAYDIM”

Şikayetçi Fatma Girik, Bodrum’da talimatla verdiği ifadede ise şöyle dedi: “Sanık belki 40 yıl önceden beri benim hayranım. Ara ara karşıma çıkıp hayranlığını dile getiren şeyler yapıyordu. Olay günü de ben hastanedeyken geldi. Bir de not bırakmış. Notun içeriğinde ‘Keşke seni zamanında kaçırsaydım' ve benzeri rahatsız edici boyutta kelimeler kullanıp işi taciz boyutuna taşımış. Şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum.”

Mahkeme, Fatma Girik'in şikayetten zarar görme ihtimalini dikkate alarak ve tanıklarının hazır edilmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.



55 YILLIK SAPLANTI DAVA DİLEKÇESİNDE

Fatma Girik'in savcılığa yaptığı şikayet dilekçesinde, 55 yıllık saplantılı hayranlığı şöyle dile getirildi: “Şüpheli 50 yıl öncesinde, Girik'in o dönemde oturduğu Topağıcı’ndaki 5'inci katta bulunan dairesinin balkonunda kapıcı tarafından görülmüş ve yakalanarak emniyete teslim edilmiştir. Şüphelinin üzerinde o dönem kama ve çok sayıda Girik'e ait resimler çıkmıştır. Bu olaydan uzun bir süre sonra şüphelinin bu kez Girik'in Levent'teki evinin arkasında bulunan boş arazi de polis kıyafetleri ile görülmüş ve emniyete bildirilmişti. Bu olaydan kısa bir süre sonra ise Girik'in Bebek'te çalıştığı iş yerinin karşısında beklerken görülmüştü. Bu durumda emniyete bildirilmişti. Bu olaydan sonra da Girik'in Ankara'da çalıştığı iş yerinin etrafında görülmüş olay emniyete bildirilip şüpheli gözaltına alınmıştı. Fatma Girik 2016 yılında sağlık sorunların nedeniyle hastanede ameliyat olduğunda şüpheli ortaya çıkmış hastaneye gelerek Girik ile görüşmek istemiştir. Girik de bir hayranı diyerek kabul etmiş hastane odasında gelen kişinin kendisine sürekle takip eden kişi olduğunu görünce tepki göstermiştir. Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmıştır. Son olarak 2017 yılında ise Girik'in annesine ait eve gelerek bir mektup bırakmıştır. Mektupta rahatsız edici boyutta kelimeler kullanılması nedeniyle şikayetçi olduğu belirtildi.”