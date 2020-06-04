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Felsefeci ve şair Oruç Aruoba bugün son yolculuğuna uğurlanıyor
Felsefeci ve şair Oruç Aruoba bugün son yolculuğuna uğurlanıyor
Felsefeci, şair, akademisyen Oruç Aruoba bugün Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde toprağa veriliyor.
Kültür Sanat 4 Haziran 2020 - 13:33

Geçtiğimiz 31 Mayıs’ta hayata veda eden Oruç Aruoba için daha sonra bir de anma töreni düzenlenecek. 72 yaşında kaybettiğimiz Aruoba bugün memleketi Karamürsel'de toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlanacak.

Akademisyen olarak başladığı kariyerine yazar, şair ve felsefeci olarak devam eden Oruç Aruoba, aforizmalara dayalı felsefi metinleri oldukça başarılı bir şekilde kaleme almış ve Türkiye’de pek çok okura ulaşmıştı. Hume, Rilke, Wittgenstein, Nietzsche, Von Hentig, Başo ve Celan'ın Türkçe'ye çevirerek, literatüre kazandıran Aruoba, özgün bir dille yazdığı haiku (Japon tarzı kısa şiir) tarzındaki şiirleriyle de geniş kitlelere ulaşmıştı.

Kitapları: de ki işte, tümceler, yürüme, hani, yakın, ile, uzak, Çengelköy Defteri, olmayalı, Doğançay'ın Çınarları, benlik, sayıklamalar, Geç Gelen Ağıtlar, kesik esin/tiler, ol/an, Meşe Fısıltıları.

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