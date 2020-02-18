Fenomen isim ‘Zengo’ ile beyazperdede

İnternette yayınladığı komik videolarla üne kavuşan ve ardından oyuncu olan Yasemin Sakallıoğlu ilk sinema filmi ile seyirciyle buluşuyor.

Yasemin Sakallıoğlu'nun senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği Çamaşırhane Film yapımı ‘Zengo' ile 6 Mart'ta vizyona girecek.

Yönetmenliğini Şahan Gökbakar ve Müge Manuş'un üstlendiği ‘Zengo', ünlü bir modacı olmanın hayallerini kuran Zerrin’in, bu yolda en büyük rakibi olarak gördüğü mahalleden tanıdığı Menkıbe ile komik rekabetini anlatıyor.

Yasemin Sakallıoğlu’nun ilk sinema deneyimi olan ‘Zengo'da Dilşah Demir, Ece İrtem, Semih Varol ve Ünal Kantarcı gibi oyuncular rol alıyor.