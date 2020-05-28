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Ferhat Göçer’den Twitter’da tarihi operasyon
Ferhat Göçer’den Twitter’da tarihi operasyon
Twitter'da kendisini takip edenleri takip etme kampanyası başlatan Ferhat Göçer, "Twitter tarihinin en büyük takibe takip operasyonunu başlatıyorum" dedi.
Kültür Sanat 28 Mayıs 2020 - 14:56

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, bir süredir Twitter’dan kendisini takip edenleri takip ediyor. Bu konuda sosyal medya kullanıcılarına da sık sık çağrı yapan Göçer, kimi zaman eleştiriliyor.

Göçer, yeni bir açıklama yaptı ve iddialı cümleler sarf etti: “Abuk subuk kuru kafalar alıp hesabınızı yalandan şişirmeyin… Takibe takip ayıp bir şey değil… Twitter’in doğasına uygun… Bu iletiyi RT’leyin duymayan kalmasın… Herkesin organik takipçi kazandığı Twitter tarihinin en büyük takibe takip operasyonunu başlatıyorum…”

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