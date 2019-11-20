Fikir dünyasına ve kültür sanata yön verenler İstanbul’da bir araya geliyor

MARKA Konferansı 20’nci yılında İstanbul markasını merkezine alıyor ve tüm dünyada İstanbul rüzgârı estirecek büyük bir sorumluluğa liderlik yapıyor. Kültür sanat alanına yön veren önemli isimler, çığır açacak fikirleri ile İstanbul’un kültür sanat hayatının yol haritasını çizecek.

MARKA Konferansı, sivil toplum kuruluşu İKSV, Türkiye'nin en büyük çağdaş sanatçısı Halil Altındere, Fas asıllı Fransız caz şarkıcı Hindi Zahra, Pakistanlı aktivist yazar Fatima Bhutto, MoMA'nın efsane direktörü Glenn D. Lowry, yazar ve duayen Zülfü Livaneli, Fransız tasarımcı Ora Ito, Osmanlı'nın son kuşağı, yazar Kenize Mourad ile Sakıp Sabancı Müzesi'nin müdürü ve Türkiye'nin en önemli sanat tarihçilerinden Nazan Ölçer'i yeni fikirleri ve yeni sözleri ile buluşturuyor. Konferans, Yapı Kredi World ana sponsorluğunda, 18-19 Aralık'ta, Çırağan Palace Kempinski'nin saray binasında büyük bir katılımla gerçekleşecek. 20'nci yılını, Türkiye'nin en değerli markası İstanbul'a adayan MARKA Konferansı'nda bu yıl tüm markalara, iş liderlerine, kanaat önderlerine ve sivil toplum kuruluşlarına İstanbul markasının dünyadaki algısını hak ettiği noktaya yükseltme hamlesi için çağrı var.

Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı, MARKA Konferanslarının kurucusu Ayşegül Yürekli Şengör, “İş dünyasının en güçlü platformlarından biri olan MARKA Konferansı'nın 20'nci yılında çok değerli ve anlamlı bir çıktı yaratma sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Bu yüzden, var olduğu günden beri İstanbul'dan ilham alan; cesur, kozmopolit, dinamik, renkli, yenilikçi, farklı görüş ve inançları kucaklayan karakteriyle İstanbul'a çok benzeyen MARKA Konferansı, bu yıl İstanbul markası için bir sıçrama tahtası olmayı hedefliyor. MARKA Konferansı'nın gücünü kullanarak İstanbul markasının geleceği için tüm paydaşlarımızla birlikte düşünmeye ve akıl üretmeye kararlıyız” dedi.



DÜNYANIN DEĞİŞEN SANAT ATMOSFERİNDE İSTANBUL NEREYE KONUMLANACAK?

İKSV, bugüne kadar gerçekleşmemiş bir buluşmayla çok anlamlı bir projeye liderlik yapıyor. İstanbul'un kültür sanat alanında onu diğer metropollerden ayıran marka değerlerini ortaya koyup, bu değerleri yükseltecek bir kültür sanat çerçevesi arayışı doğrultusunda İstanbul'u kültür sanat alanında farklılaştırmak, benzersiz bir noktaya taşımak, bu alandaki gücünün sürekliliğini sağlamak için bir çalıştay düzenlenecek. Tüm müzelerin, tüm kültür sanat kurumlarının, sanatçıların ve ilgili tüm paydaşların üst düzey yönetici ve kanaat önderlerinin yer alacağı tarihi çalıştay 17 Aralık'ta Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek. Bu çalıştay “Dünyanın değişen yeni sanat atmosferindeki İstanbul'un nereye konumlanacak” sorusuna yanıt arayacak.



MODERN DÜŞÜNEBİLMEK

Dünyaca ünlü ve ezber bozan kişiliğiyle New York Modern Sanat Müzesi MoMA Direktörü Glenn D. Lowry, MARKA Konferansı'da en vurucu konuşmalardan birini yapacak. MoMA’nın 20 yılı aşkın süredir görevde olan direktörü Lowry, müzenin yenilenmesi ile modern ve çağdaş sanata yeni bir vizyon kazandırdı. Yeniden yapılandırdığı MoMA örneği üzerinden Lowry, İstanbul kültür sanatına bir bakış açısı sunmayı hedefliyor. MoMA'da sanatı temalandıran, modern ile klasik eserlerini bir araya getirerek yeniden şekillendiren Lowry, bu atağıyla birkaç yüzyıllık sanat tarihini ve duygusunu sanatseverlere yakalatmayı başardı. Lowry, sadece adı modern olan müzenin modern eserlere sahip olmakla bu ismi hak etmediğini modern bakış ve düşünceyle bunun gerçekleştirilebileceğinin canlı bir örneği. Modern Düşünme temasıyla MoMA müzesinin örneğiyle Lowry, Türkiye'ye bu bakışın getireceği faydayı anlatacak.

ÇAĞDAŞ SANATÇI HİLAL ALTINDERE

Türkiye'yi Venedik Bienali'nden, MoMA'ya, Berlin ve Sharjah Bienali'ne uluslararası birçok sanat organizasyonunda başarıyla temsil eden çağdaş sanatçı Halil Altındere şimdi bu topraklarda yaşamanın zamanı olduğuna dikkat çekiyor. Yapı Kredi'nin 75'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Yapı Kredi Kültür Sanat ile beraber gerçekleştirdiği Abrakadabra sergisiyle İstanbul kültür sanat dünyasında sarsıcı bir etki yaratan Altındere, azınlıklar, haklar ve özgürlüklere sanatıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Altındere, eserlerindeki ironiyi ve sahip çıktığı memleketini anlatacak.

BULUŞTURAN ŞEHİR İSTANBUL

Ünlü yazar ve müzisyen Zülfü Livaneli, doğu ve batının farklı kimliklerinin İstanbul'da buluşmasını ve özgün ortaklığına dikkat çekecek. Her ne kadar çatışmalardan beslense de bu çatışmalardan doğan bütünleşme Livaneli'nin konuşmasının odak noktası. Türkiye siyasi ve kültür sanat tarihinde çok önemli bir yeri olan Livaneli, İstanbul ekseninde tarihsel bir değerlendirme ve değişimleri de ortaya koyacak.

HATIRALARDAKİ VE UZAKTAKİ İSTANBUL

Osmanlı Padişahı V. Murat'ın soyundan gelen Yazar Kenize Mourad, kitaplarıyla dünyada ses getiriyor. MARKA Konferansı'nda ‘Saraydan sürgüne' kitabıyla öne çıkan sürgündeki hanedanın son üyelerinden Mourad, doğum yeri Çırağan Sarayı'nda hatıralarıyla yüzleşecek. Mourad, kendisi için uzaktaki İstanbul'u çocukluğunun hatıralarıyla konuklarla paylaşacak.

DOĞU’NUN BATI’DA YÜKSELİŞİ

Ünlü, yazar, gazeteci, aktivist Pakistanlı Fatima Bhutto, kadın hakları ve basın özgürlüğünün en büyük savunucularından. Son kitabı ‘New Kings of the World' ile dikkatleri yeniden üzerine çeken Pakistanlı yazar, doğunun değerlerinin batıda yarattığı etkiyle dünyayı bir kez daha düşünmeye sevk etti. Bhutto, MARKA Konferansı'nda batıda yaşayan doğulu bir aktivist kadının gözünden doğu değerlerinin batıdaki önlenemez yükselişinin altında yatan nedenleri anlatacak. Doğulu insani değerlerinin batı dünyasındaki yansımalarına dikkat çekecek olan Bhutto, yeni kitabında da ilgi çeken Türk dizilerine atıfta bulunmadan geçmeyecek.

İNSANLA GELEN SANAT

Türk ve dünya müzeciliğine damga vurmuş Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki işleriyle gündemden hiç düşmeyen Nazan Ölçer, yarattığı müze ve sanat ortamında yaşattığı heyecanla MARKA Konferansı'nda. İstanbul'un Osman Hamdi Bey, Ai Weiwei, Joan Miro, Anish Kapoor, Salvador Dali, Abidin Dino, Rodin, Picasso eserleriyle buluşmasını sağlayan Ölçer, sanatın ve insana dokunmanın başarıya götüren yoldaki etkisi ve kent sanat hayatını konuşacak.