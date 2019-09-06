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Fransız derginin Atatürk sayısı yok sattı
Fransız derginin Atatürk sayısı yok sattı
Fransa'nın önemli yayınevlerinden Hachette'in Atatürk'ü konu alan 29'uncu sayısı okurlar tarafından büyük ilgi gördü. 
Kültür Sanat 6 Eylül 2019 - 11:04

Fransa’nın en büyük yayın evlerinden Hachette, “Dünyayı Değiştirdiler” serisinin 29’uncu sayısının kapağına cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü taşıdı. Dergi, 28 Ağustos’ta satışa sunuldu.

Derginin internet üzerinden yapılan satışları ilk günlerde tükendi. Okurların yoğun ısrarları sonucu dergi ikinci baskıyı yaptı.

Hachette’in, “Dünyayı değiştiren kadın ve erkeklerin hayatını öğrenin” sloganıyla satışa sunduğu seride, dünya tarihine yön vermiş liderlerin hayatları anlatılıyor.