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Friends’in özel bölümüne corona virüsü engeli
Friends’in özel bölümüne corona virüsü engeli
TV dünyasının fenomen dizisi Friends, 16 yıl aradan sonra özel bir bölüm ile yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyordu, ancak corona virüsü salgını sebebiyle çekimler ertelendi.
Kültür Sanat 19 Mart 2020 - 13:35

Dünya çapında izleyiciye sahip olan Friends, 16 yıl aradan sonra yeniden özel bir bölümle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyordu.

Dizide yer alan Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc ve Matthew Perry'yi uzun süredir ikna etmeye çalışan HBO Max, bu çalışmasında başarılı olmuştu. HBO Max, bu hamleyle birlikte dijital yayın platformları arasındaki rekabette elini güçlendirecekti.

Ancak, dizinin çekimleri 23-24 Mart’ta yapılması planlanan çekimleri corona virüsü salgını sebebiyle ertelendi.  Yeni çekim tarihleri ise açıklanmadı.

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