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Galata Mevlevihanesi’nde sema gösterisi
Galata Mevlevihanesi’nde sema gösterisi
Galata Mevlevihanesi, Ramazan ayında özel bir sema gösterisine ev sahipliği yaptı. 
Kültür Sanat 21 Mayıs 2019 - 09:56

SICPA Türkiye ve Müze Kart'ın ev sahipliğinde dün akşam Galata Mevlevihanesi'nde iftar programı düzenlendi. II. Bayezid (1447 – 1512) döneminde 1491 yılında Şeyhi Divane (Semaî) Mehmed (Çelebi) Dede tarafından İskender Paşa'nın Galata'daki arazisi üzerinde kurulan İstanbul'un ilk Mevlevihanesi ve Osmanlı eserlerinin en önemlileri arasında gösterilen İstanbul Galata Mevlevihanesi'nde düzenlenen iftar öncesi Anadolu Kültür Tarihçisi ve Türkolog Ali Canip Olgunlu tasavvuf sohbeti gerçekleştirdi.

İftarın ardından Mevlevihane'nin maneviyatına uygun olarak Mevlana Eğitim ve Kültür Derneğine bağlı semazenler yedi bölümden oluşan sema gösterisini icra etti.

Son güncelleme: 15:03 - 21.05.2019
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