Game of Thrones hayranlarına müjde! House of Dragon’un yayın tarihi belli oldu…

Game of Thrones hayranlarına müjde! House of Dragon’un yayın tarihi belli oldu…

Fenomen dizi Game of Thrones'taki hikayenin 300 yıl öncesini anlatacak House of Dragon'un 2022 itibarıyla izleyicilerin karşısında olacağı duyuruldu.

Dünyanın en çok izlenen ve 8 sezon süren Game of Thrones’un finali izleyicileri ikiye bölmüştü. Birçok izleyici dizinin finalini beğenmemişti. Dizinin spin-off’u (ana hikayenin yan versiyonu) House of Dragon’un çekileceğine dair haberler Game of Thrones hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Filmloverss’ın haberine göre; HBO yöneticisi Casey Bloys, 2022’de dizinin ekranlarda olacağını söyledi. Dizinin senaryosunun yazıldığını açıklayan Bloys, oyuncu kadrosunun belli olmadığını sözlerine ekledi.

300 YIL ÖNCESİNİ ANLATACAK

Ryan J. Condal‘ın George R.R. Martin ile birlikte hazırladığı House of the Dragons, Game of Thrones'ta anlatılan olayların 300 yıl öncesinde geçecek ve Targaryen ailesine odaklanacak.