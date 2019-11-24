Game of Thrones hayranlarını heyecanlandıran gelişme

Game of Thrones’un 8’inci ve son sezonu tartışmalara yol açmıştı. İzleyicilerin çoğu finali beğenmemişti. Tartışılan finale ilişkin yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Dizinin oyuncularından Kristofer Hivju dizi için çekilen farklı bir son olduğunu dile getirdi. Dizinin sevilen karakterlerinden Tormund'u canlandıran Kristofer Hivju, Metro dergisine aslında diziye “Alternatif bir son çektiklerini” söyledi.

Bir yandan finalin bahsi geçen versiyonuyla ilgili hiçbir şey açık etmeyeceğini vurgulayan Hivju, bu versiyondan övgülerle bahsetti. Alternatif sonun büyük ölçüde eğlence amaçlı olduğunu belirten ünlü oyuncu, “Ama size bununla ilgili herhangi bir şey söyleme iznim var mı bilmiyorum” dedi.

Ne olduğundan bağımsız olarak dizinin hayranları Game of Thrones finalini görmek istiyor.

HBO’nun finali bir DVD ekstrası olarak özel bir notla yayınlanacağı da iddia ediliyor.