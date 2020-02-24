Garou yeniden İstanbul’a geliyor

Türkiye’de de önemli bir kitle tarafından takip edilen Kanadalı şarkıcı ve oyuncu Garou, kariyerinin 20. yılını kutladığı turnesi “Garou – 20 years” kapsamında, geçtiğimiz yıl ilk kez İstanbul’la buluşmuş ve alkış almıştı. Bu konserin ardından yoğun talep üzerine 29 Şubat 2020’de Piu Entertainment organizasyonuyla Türkiye’ye bir kez daha gelecek sanatçı, Volkswagen Arena’da ‘Belle’, ‘Gitan’, ‘Sous le vent’ ve ‘Seul’ gibi en sevilen şarkılarını seslendirecek.



BİR BARDA KEŞFEDİLDİ

Notre Dame de Paris müzikalinin yazarı, ünlü şair ve yapımcı Luc Plamondon’un, Montreal’de bir barda elinde gitarıyla şarkı söyleyen Garou’ya rastlaması, sanatçının bir anda bütün kariyerini değiştirdi. Kendisini kitlelerle buluşturacak Quasimodo rolünü alan sanatçı, muhteşem performansı ve meşhur ‘Belle’ yorumu ile dünya çapında üne kavuştu.

Celine Dion ve Rene Angelil ikilisinin de Garou’nun yeteneğine hayran olan isimler arasına katılması uzun sürmedi. Garou, Celine Dion ile beraber seslendirdiği ‘Sous le vent’ şarkısını da içeren ilk albümü Seul’ü 2000 yılında yayınladı.