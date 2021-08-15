Gençlik ateşi Adana’da

1-2 ve 3 Ekim’de düzenlenecek Akdeniz Gençlik Festivali 65 bin kişiyi ağırlayacak. Müzik ve sahne sanatçıları gençlerle buluşacak. Konserler ve şovların yanı sıra gastronomi şöleni havasında geçecek festivalden elde edilecek gelirle SMA hastaları için de kaynak sağlanacak.

MEHMET SERBES

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Adana, 1-2 ve 3 Ekim tarihlerinde yapılacak Akdeniz Gençlik Festivali ile renklenecek.

Pandemi koşulları nedeniyle 18 ay çalışma imkanı bulamayan ve bu süreçte hem ekonomik hem de psikolojik olarak büyük sıkıntıya giren müzik ve sahne sanatçılarına destek olmayı amaçlayan festival, gençlerin toplu halde eğlenme özlemini de giderecek.

Türkiye'nin ünlü grup ve sanatçılarının yer alacağı festivalin, son yılların en önemli müzik festivallerin birisi olacağı ve 65 bin kişiyi ağırlayacağı belirtiliyor. Festivalin gelirleriyle SMA hastaları için de kaynak sağlanacak.

YEREL YEMEKLER SUNULACAK

KISA adı TÜRİDER olan Adana Turizm Gastronomi Yeme İçme Eğlence İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Özkan, Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Taşkıran ve Hüseyin Mert Bekler, düzenlenecek festivalde Ceza, Can Bonomo, Ceylan Ertem, Mor ve Ötesi, Gripin, Hayko Cepkin, Melek Mossa gibi ünlü sanatçı ve gruplar sahne alacağını bildirdi.

Dernek yönetiminin verdiği bilgilere göre; aynı zamanda bir gastronomi şöleni havasında gerçekleşecek festivalde ülkemizin yerel ve ulusal yemek kültüründen örnekler sunulacak.

Tam bir karnaval

Akdeniz Gençlik Festivali'nin tam anlamıyla karnaval havasında geçmesi için büyük çaba harcanıyor.

Akşamları konserlerle renklenecek olan organizasyonda, gündüzleri dans eğitimleri, dans şovları, yemek ve taraftar etkinlikleri yer alacak. Bunun yanı sıra çeşitli branşlarda eğitim standları da açılacak.

Yerel sanatçılar unutulmadı

Yaklaşık 65 bin gencin katılımının beklendiği festivalde, uzun süren pandemi dönemi sonrası geçilen kademeli normalleşme dönemine de örnek bir katkı sağlamak amacıyla ilan edilmiş olan sağlık koşullarına bire bir uyulacak.

Organizasyon kapsamında yerel sanatçılar da unutulmadı. Çeşitli iş birimleri, yarışmalar ve animasyonların da bulunacağı festivalde yerel sanatçılara da sahne alıp gençlerle buluşma fırsatı verilecek.