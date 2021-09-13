Genco Erkal, Kurtuluş Gününde Mudanya’daydı

Usta oyuncu Genco Erkal, 12 Eylül Mudanya’nın düşman işgâlinden kurtuluşunun 99. yılında, Ahmed Arif için hazırlanan “Şahdamarım” adlı müzikli gösterisiyle Mudanyalılarla buluştu.

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İlçenin düşman işgâlinden kurtuluşunun yıldönümü kutlamaları, Mudanya savunmasının simgesi şehit Şükrü Çavuş'un İskele Meydanı'ndaki anıtına, İstiklâl madalyasının sunulmasıyla başladı.İskele Meydanı'ndan Mütareke Meydanı'na gerçekleştirilen yürüyüşün ardından tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal, Ahmed Arif'in şiir ve mektuplarının yer aldığı “Şahdamarım” oyununu sahneledi.

Gecenin sonunda Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Genco Erkal'a teşekkür ederek, “Bu toprakları bize vatan olarak emanet eden Mustafa Kemal'imiz, İsmet İnönü'müz, Mudanyalı Şükrü Çavuş'umuz ve isimsiz kahramanlara bir kez daha minnetlerimizi sunuyoruz. Gerek 12 Eylül 1922'de, gerekse de ülkemizin her bir köşesinde bağımsızlık için canını veren şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Onların bize emanetini ilelebet yaşatmaya, emaneti canımız pahasına da olsa koruyacağımıza söz veriyoruz ” diye konuştu.

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