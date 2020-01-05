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Genco Erkal’dan kahvaltısı kesilen İÜ’lü öğrencilere destek
Genco Erkal’dan kahvaltısı kesilen İÜ’lü öğrencilere destek
Duayen tiyatrocu Genco Erkal, kahvaltısı kesilen İstanbul Üniversiteli öğrencilere destek verdi.
Kültür Sanat 5 Ocak 2020 - 11:22

İstanbul Üniversitesi yönetiminin yemekhanedeki kahvaltı servisini kaldırmasına ve indirimli yemek hakkını tek öğünle sınırlamasına tepki yağıyor. Üniversiteli gençler kahvaltı hakkına sahip çıkarken, duayen sanatçı Genco Erkal, söz konusu karara tepki gösteren bir mesaj paylaştı.

Twitter’dan kararı kınayan Erkal, “İstanbul Üniversitesi’nde kahvaltıyı kesmişler. Hiç utanma kalmamış. Çocukların çoğu zaten zar zor karınlarını doyuruyorlar. Keseceksen başka taraftan kes” dedi.

HALUK BİLGİNER DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dün de Haluk Bilginer kahvaltının kaldırılma kararına tepki göstermiş ve “Öğrencisi açken tok yatan rektör bizden değildir” demişti.

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