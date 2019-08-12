Gezginlerin yeni durağı İzmir

Interrail Türkiye grubunun organize ettiği Gezgin Fest, 5. festivaliyle İzmir'de onbinlerce müzikseverler buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl İzmir Efes Selçuk'ta düzenlenen festival 4 gün sürecek ve 20’yi aşkın isim ve grubu ağırlayacak.

Festival kapsamında ‘Rasputin', ‘Daddy Cool', ‘Ma Baker', ‘Felicidad' ve ‘Reivers of Babylon' gibi dünyaca ünlü unutulmaz şarkılara sahip ”Boney M” festival sahnesinde İzmirli sevenleriyle buluşacak. Önceki yıllarda; Mohsen Namjoo, Teoman, Athena, Duman, Selda Bağcan, Haluk Levent, Ezhel, Kardeş Türküler, İlkay Akkaya, Manga gibi sanatçılara ev sahipliği yapan festival; konserlerin yanı sıra dans etkinliklerine, oyunlara, atölyelere, stand-up gösterilerine de ev sahipliği yapacak.

Festivalin programı şöyle: