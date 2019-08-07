Gökhan Özoğuz’dan Kaz Dağları’nda villası olduğuna dair iddialara sert yanıt

Kaz Dağları'nda villası olduğu iddia edilen Gökhan Özoğuz, "Aaa benim Kaz Dağları'nda Villam mı varmış, ah bee keşke ben de bilseydim" dedi.

Kaz Dağları’ndaki doğa katliamına tepki gösteren Tarkan ve Athena grubundan Gökhan Özoğuz’un, söz konusu bölgede arsa satın aldığı ve villalarının olduğu iddia edilmişti. Özoğuz, kardeşi Hakan ile Kaz Dağları’nın eteğinde bulunan Bayramiç’te 800 dönüm arazi satın aldığına dair iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı.

İddiaların yalan olduğunu belirten Özoğuz, şöyle dedi:

“Aaa benim Kaz Dağları’nda Villam mı varmış ah bee keşke ben de bilseydim. Yalan çok kötü bir şey! Yalan iftira daha sert bir şey! İnsan hakkı yemek o inançlı olanlarınızın bildiği üzere en serti! Ülkenin doğasına sahip çıkanlara bir anda villa yalanlarıyla gündem? Ayıp ayıp.”



