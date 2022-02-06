“Görünmez Ruhlar” için 300 yıldır ayin yapıyorlar

Malezya'nın Carey adasında yaşayan, balıkçılık ve ticaret yoluyla yaşayan denizcilerin soyundan gelen Mah Meri kabilesi, yeni yıllarını ay takvimine göre denize adak sunarak kutluyorlar.

Sozcu.com.tr

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Görünmez ruhların her yerde olduğuna inanan ve 300 yıldan uzun bir süredir her yıl geleneksel kıyafetleriyle bir araya gelen kabile üyeleri, denizlerin ruhlarına dua eden bir şükran ritüeli olan Puja Pantai ritüelini topluca gerçekleştiriyor.

Şaman eşliğinde gerçekleşen duanın ardından, ayine katılanlar ruhları çağırmak için tütsü yapıyor, geleneksel müzikleri eşliğinde şarkı söyleyip dans ediyor.

Ayin uluslararası medyanın da gündemine otururken Zuma Press, fotoğrafları kamuoyu ile paylaşarak bu az bilinen ayinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

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