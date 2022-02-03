Jeff Bezos’un süper yatı için tarihi köprü kaldırılıyor

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un 485 milyon dolarlık süper yatının geçmesi için Hollanda'nın tarihi Koningshaeven Köprüsü'nün orta bölümü kaldırılacak.

Sozcu.com.tr

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Yerel yetkililer, Hollanda’nın liman şehri Rotterdam’da yer alan tarihi çelik bir köprünün, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos için yapılan süper yatın geçmesi için kısmen söküleceğini duyurdu.

Bezos’un 485 milyon dolarlık yatı, 1878’den kalma ve 1940’ta İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından bombalandıktan sonra yeniden inşa edilen ikonik Koningshaeven Köprüsü’nden geçemeyince köprünün orta bölümünün kaldırılmasına karar verildi.

Rotterdam belediye başkanının sözcüsü yaptığı açıklamada, “Tek yol bu” dedi ve Bezos’un gerçekleştirilecek operasyonun faturasını ödeyeceğini de sözlerine ekledi.

Yerel konsey, 2017’deki büyük bir yenilemeden sonra köprünün bir daha asla sökülmeyeceğine dair söz verdiği için, karar Hollanda’da tepki topladı. Belediye başkanlığı, teknenin inşasının ekonomik faydalarına ve istihdama vurgu yaparken, köprünün yeniden inşa edileceğine de söz verdi.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre; çelik kirişli köprünün orta bölümü, 40 metre yüksekliğindeki tekneye yeterli alan sağlamak için kaldırılacak. İşlemin birkaç hafta sürmesi ve bu yaz gerçekleşmesi bekleniyor.

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