Görüşmeler sürüyor… Johnny Depp Karayip Korsanları’na geri dönebilir

Eski eşi Amber Heard'a karşı açtığı iftira davasını kazanan oyuncu Johnny Depp'in cephesinde işler yolunda gitmeye devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Ünlü aktör Johnny Depp (59), 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı Amber Heard’a (36) şiddet uyguladığı iddiasıyla ciddi bir itibar kaybına uğramıştı. Kariyeri de tehlikeye giren aktör, birçok iş kaybetmişti.

Bunun üzerine Depp, eski eşi Heard’ün yazdığı bir yazıyı kanıt göstererek iftira davası açtı ve kazandı. Heard, Depp’e 13 milyon dolar ödemeye mahkum edildi.

Kamuoyu önünde eski itibarını yeniden kazanmaya başlayan Depp’in şiddet iddiaları karşısında kaybettiği “Karayip Korsanları” filmindeki rolüne de geri döneceği belirtildi.

2018 yılında kadrodan çıkarılan Depp, ünlü serinin tam 5 filminde başrolde yer alarak Kaptan Jack Sparrow’u canlandırdı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, bir kaynak, yapımcı şirket Disney’in Depp ile olan ilişkisini düzeltmekle ilgilendiğini ve yakın zamanda ona ulaştığını açıkladı.

Ünlü oyuncunun, Disney ile 300 milyon dolarlık bir anlaşma hakkında görüştüğünü söyleyen kaynak, “Johnny Depp’in Karayip Korsanları 6 filmi ve Jack Sparrow’un önceki yaşamını konu alan bir yan Disney Plus dizisiyle geri döneceğini” söyledi.

Disney’in, iyi niyet göstergesi olarak Depp’in seçtiği bir hayır kurumuna “büyük bir bağış” da yaptığı bildirildi.

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