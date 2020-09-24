Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin konusu ve oyuncuları

1978 yapımı olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi bu akşam izleyiciyle buluşacak. Hababam Sınıfı serileri arasında İnek Şaban karakterini canlandıran Kemal Sunal'ın olmadığı ilk film olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, sinema severlere nostaljik anlar yaşatacak.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİNİN KONUSU

Yıllar geçse de, öğrenciler değişse de Hababam haylazlıkları değişmiyor. Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa Doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz.

Okulun yeni asabi hocası Hürrem ise, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak, öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca’ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİNİN OYUNCULARI

Filmin başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman, İlyas Salman ve Şener Şen bulunmaktadır. Ayrıca diğer Hababam Sınıfı serilerinden tanıdık olan Hayta İsmail ve Domdom Ali karakterlerini canlandıran Ahmet Arıman ve Feridun Şavlı’da rol almaktadır.