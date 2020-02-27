Hafta sonu ücretsiz tiyatro ve konserler

İBB Kültür Daire Başkanlığı “Hafta Sonu Etkinlikleri” kapsamında bu hafta Özdemir Erdoğan, Yeni Türkü ve Orhan Ölmez'in de aralarında yer aldığı 13 konser ve 13 çocuk oyununu ücretsiz olarak İstanbullular ile buluşturacak.

“İkinci Bahar”, “Bana Ellerini Ver”, “Sevdim Seni Bir Kere” gibi Türk Müziği'nin unutulmaz eserleri sahibinin sesinden müzikseverlerle buluşacak. Müziğin efsanesi Özdemir Erdoğan “Özdemir Erdoğan Özel Müziği” temalı konseriyle, unutulmaz şarkılarını 29 Şubat akşamı İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde seslendirecek.

YENİ TÜRKÜ GÜNGÖREN’E GELİYOR

40 yıldan fazladır birlikteliğini sürdüren, Türkiye’nin en değerli gruplarından biri olan Yeni Türkü, ‘Fırtına', ‘Yağmurun Elleri', ‘Olmasa Mektubun' ‘Telli Telli', ‘Maskeli Balo'gibi unutulmaz şarkılarını İBB Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde sizler için seslendirecek.

AYSUN&ALİ KOCATEPE BAKIRKÖY’DE

Dilimize pelesenk olmuş ölümsüz şarkıların bestecisi Ali Kocatepe, muhteşem sesi ve yorumuyla Aysun Kocatepe ile birlikte “Türk Popüler Müziği” konseriyle Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezinde sahne alacak



İŞTE, PROGRAM

Konserler: 29 Şubat Cumartesi Saat:20.00

Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde “Aysun & Ali Kocatepe”

Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde “Yeni Türkü”

Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde “Velveleband”

Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde “Gülden Karaböcek”

Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde “Aydoğan Topal”

Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Kültür Merkezi'nde “Alamatra Orkestrası”

Şile Kültür Merkezi'nde “Orhan Ölmez”

Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde “Özdemir Erdoğan”

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde “Ali Altay”

Başakşehir Kültür Merkezinde “İncesaz”

Sarıyer Kültür Merkezi'nde “İhsan Eş”

Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde “Yüksel Baltacı”

Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde “Serhat Ulaşkan ve Ali Şahin

MİNİKLER TİYATROYLA BULUŞACAK

29 Şubat Cumartesi saat 14.00

Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde “Müzik Kutusu”

Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde “Küçük Kara Balık”

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde “Bir Yüzgeç Hikayesi”

Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde “Fareli Köyün Kavalcısı”

Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde “Meraklı Tilki Zaman Yolcuları”

Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Kültür Merkezi'nde “Uzaylı Dostum Maya”

Sarıyer Kültür Merkezi'nde “Tavşan Aranıyor”

Başakşehir Kültür Merkezinde “Bal Arıları ve Hınzır Ayı”

Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde “Soğuktan Korkmayan Tek Kuş”

Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde “Erik Çekirdeği”

Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde “Pakuçi”

Şile Kültür Merkezi'nde “Cingöz ile Camgöz”

Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde “Hazine Adası”