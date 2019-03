Haftanın Kitapları

Ağır insanlara yardımcı olmak

Feyzullah Ersöz'den Ağır İnsan. “Bu kitap geçmişte fazla kiloları nedeniyle değişik diyetler yapmış, sayısız zayıflama yöntemi denemiş ama her defasında daha fazla kilo almış, sağlığı daha çok bozulmuş, sosyal hayatı sona ermiş, hatta zaman zaman ölüm tehlikesi atlatmış bir insanın yaşamını ve yaşadıklarını konu edinmiştir. Ağır bir insanın hem gülümseten hem de üzen yönlerini samimi bir dille ele alan bu kitabın amacı benzer sorunlarla boğuşan başka ağır insanlara yardımcı olmak, yol göstermektir.” (Epsilon Yayınevi)

Yaşam biçimleri

Hüseyin Nazlıkul'dan 100 Yıl Yaşamak Mümkün. Aynanın cevabını duyamadan uykusundan uyandı, gözleri açık yatağında bir süre kaldı. Sonra aniden dün geceden beri okumakta olduğu yazarın kitabını koltuğunun altına sıkıştırarak gerçekten aynanın karşısına geçti. Yazar yaşam biçimlerimizi yeniden düzenlememizde yardımcı olmak için nazik ellerini her zamanki gibi sevgiyle ve cesaretle uzatıyor… (Destek Yayınları)

Gizemli anahtar

Hacer Kılcıoğlu'ndan Radyo Pencere. Babasının arıcılık işlerine yardım eden ve köpeklerle ilgilenen Ekim yalnız bir çocuktur. Babasıyla sağlıklı iletişim kuramadığından, içsesi bir süredir adeta arı vızıltısına dönüşmüştür. Bir gün evde bulduğu gizemli anahtar, ona yepyeni kapılar açar. Aniden yaşamına katılan Asya ve dedesiyle Pencereden Canlı Yayın adlı radyo programına başlarlar. (Günışığı Kitaplığı)

Eski çağlardan kalma

Howard Phillips Lovecraft'tan Cthulhu’nun Çağrısı ve Diğer Tuhaf Öyküler. Edgar Allan Poe'nun mirasçısı ilan edilen ve “Uyandırılan her dehşet, sorumlusunu da yeryüzünden siler” diyen Lovecraft, tıpkı yarattığı Cthulhu gibi korku edebiyatının en ilham verici mitoslarından biri. Kitap, Charles Dexter Ward Vakası, Uzaydan Gelen Renk, Karanlıkta Fısıldayan ve Deliliğin Dağlarında öykülerinde; eski çağlardan kalma yaratıklar, canavarlar, tanrılar efsanelerin, şiirlerin arasından çıkıp yanı başımızda soluk almaya başlıyor. (DEX Kitap)

Sorular cevapsız kalmayacak

Akif Manaf'tan Hırs Nedir ve Nasıl Aşılır? Bu kitabı okuyan insan, hırs konusunda bütün sorularına cevap bulacaktır! Hırs nedir? Hırs makinesi nedir? Hırs kıskacı nedir? Hırs büyüsü nedir? Hırs çılgınlığı nedir? Hırs mekanizması nedir? Hırs cazibesi nedir? Hırs kapısı nedir? Hırs tuzağı nedir? Hırs işleyişi nedir? Hırs gerçeği nedir? Bu ve bunun gibi sorular artık cevapsız kalmayacak. (Dahi Yayıncılık)

Mutluluklar, trajediler yaşar

Yelgin Arkoç Mesci'den Kalenin Havvası. 3 Temmuz 1878'de, Berlin Antlaşması'nın imzalandığı gün Kaleköy'de güzel bir kız çocuğu doğar. Büyük anası adını Havva koyar. Dağda, bayırda çiçeklerle büyür. Okuryazar olur. Sevdalanır, yaylanın düzünde at koşturur. Kıtlıkların, salgın hastalıkların, savaşların, Müslüman ve gayrimüslim göçlerinin, tehcirin, gizli sevdaların yaşandığı yıllardır. Havva da mutluluklar, trajediler yaşar… (Altın Kitaplar)

Kaybetmek değildi

Mirza Tazegül'den Kaybetmek. İnsan kazanmaya çalıştığında kaybetme riskiyle, kaybettiğini düşündüğü bir zamanda ise kazanma şansıyla karşılaşabilir. Kendinde olmayanın pesine düşmek, azla yetinmeyip çok şeyin peşinde koşmak doğru muydu? Ölüm kimine göre bir son iken, kimine göre bir başlangıçtı. Ama asla kaybetmek değildi. Kaybetmek, her an, her dakika ölmek için Tanrı'ya yalvarmaktı. (Libros Kitap)

Gençlik aşkı

Çağnam Erkmen'den Yıldızfer. Gerçekte omurilik felçlisi tezhip sanatçısı, sanal ortamda ise Twitter fenomeni ada bisikletçisi @tekerlekler’in dünyası, gençlik aşkı Yıldızfer’in karşı daireye taşınmasıyla bambaşka bir çehre kazanır. Kitap aynı bedende uzlaşmaz kimliklerin öyküsü; sınırların, arzuların, yüzleşmelerin içinde sarsıcı bir yolculuk. (Doğan Kitap)

Unutulmaz bir yolculuk

Marco Polo–Seyahatname. İpek Yolu'nu izleyerek İran, Irak, Hindistan ve Çin'e gider ve izlenimlerini muhteşem tasvirleriyle aktarır. Seyahatname zamanının çok ötesinde bir öneme sahiptir. Seyahatnamesinde gördüğü yerlerin coğrafi, idari ve ekonomik özelliklerini anlatır. Günümüzde hâlâ geçerliliğini koruyan bilgiler, Polo'nun anlatımıyla okuyucuları unutulmaz bir yolculuğa çıkarır. (Alfa Yayınları)

Hayatının aşkı

Alexandra Ripley'den Scarlet O’Hara’nın Dünyası. Zamana meydan okuyan büyük aşk hikâyesi devam ediyor. Margaret Mitchell'ın kaleme aldığı Rüzgâr Gibi Geçti efsanesinin kahramanlarından Scarlett O'Hara'nın dünyasının perdesi aralanıyor. Etrafındaki herkesi tek tek kaybeden Scarlett, hayatının aşkı Rhett'in de onu reddetmesiyle ailesinin ve kendisinin geçmişine doğru uzun bir yolculuğa çıkar. (Artemis Yayınları)

Hazine değerinde bir belge

Sevgili Erdal, Erdal Öz’e Mektuplar. Selim Bektaş'ın yayına hazırladığı, yaklaşık 40 yılı kapsayan bu mektuplarda, Erdal Öz ve dönemin yazarları, sadece edebiyat ve yayıncılık alanındaki düşüncelerini aktarmakla kalmıyor, günlük yaşamlarını, mücadele ve dertlerini de içten bir dille paylaşıyorlar. Sevgili Erdal bu yanıyla, 50 kuşağını yakından tanımak isteyen okurlar, yazarlar ve yayıncılar için hazine değerinde bir belge niteliği taşıyor. (Can Yayınları)

Hayatta kalma savaşı

Talat Çiftçi'den Yaşamsal Satranç. Doğada tüm canlılar için kıyasıya bir hayatta kalma savaşı vardır. Komodo ejderi avlandığı alanı korumak için kanlı bir mücadeleye girişir. Onun için kendi türündeki canlılar da birer avdır. Buna karşılık bir fil, yavru ceylanı yırtıcılara karşı savunur. Guguk kuşu yumurtalarını başka kuşların yuvalarına bırakarak ilginç bir asalaklık örneği sergiler. (Destek Yayınları)

Evrensel bir ezgi

Zülfü Livaneli'den Rüzgarlar Hep Gençtir. Evrensel bir ezgidir Zülfü Livaneli, Ya da eşsiz bir film karesi, belki de sonu gelsin istemediğimiz bir romandır o. Ama en çok da umuttur. Hep genç kalan, gençlikle çoğalan, her dokunduğuna çiçek açtıran umutlu bir rüzgâr. (DEX Kitap)

Başarılı, hırslı bir avukat

Uğur Ateş'ten Kuantum Mektupları. New York Barosu'nun başarılı, hırslı ve güzel avukatı Sara Stern, Türkiye'den bir iş teklifi aldığında, hem İstanbul'a duyduğu ilgi hem de konunun ilginçliği hoşuna gitmişti. Bir hukuk mücadelesine gireceğini düşünen Sara; kendini bilim, iş dünyası ve dini cemaatler arasında geçen baş döndürücü bir macerada bulduğunda ise sadece davayı değil yaşamın kodlarıyla ilgili felsefi bir bulmacayı da çözmek zorunda olduğunu görecekti. (Mona Kitap)

Hırslı genç denizci

Amitav Ghosh'dan Ateş Tufanı. Hind isimli gemi sefer gücüne katılmak üzere Hindistan'dan Çin'e doğru yola çıktığında, bu yolculuğa ölmüş kocasının itibarını ve afyon ticaretindeki kaybını geri kazanmak üzere Çin'e giden Şirîn Moddî; Dîti'nin ağabeyi ve Doğu Hindistan Şirketi'ne Kesri Singh ve hırslı genç denizci Zachary Reid de katılıyor. Onlar Çin'e ulaştıktan kısa süre sonra başlayan savaş, Çin topraklarında amansız bir ateş tufanı başlatıyor. (Alfa Yayınları)

Korkunç hastalık

Vladimir Sorokin'den Tipi. Doktor Platon İlyiç Garin, gizemli bir salgının pençesindeki Dolgoye köyüne gitmek zorundadır. Bunun için güler yüzlü ve uysal kızakçı Perhuşa'yla beraber yola çıkar. Yanındaki aşı, bu korkunç hastalığın yayılmasını önleyecektir. Ancak aniden bastıran kar fırtınasıyla birlikte göz gözü görmemeye, tanıdık yollar örtülmeye başlar. (Can Yayınları)

Büyük bir trajedi

Aaron Nommaz'dan Vicdanları Sorgulatan Hikâye Struma.. Elinizdeki kitapta yazar, David Stoilar'ın Romanya'da ve gemiye bindikten sonra yaşadıklarını incelikle, hüzünle, duyarlılıkla anlatırken bir çağa ve büyük bir trajediye tanıklık ediyor. Ve kitabın sonunda şu soruyu sormadan edemiyoruz: Bu dünyada zulüm ne zaman bitecek, savaşlar ne zaman son bulacak, insan soyu birbirini öldürmeyi ne zaman bırakacak, din, milliyet ve ırk adına işlenen cinayetler daha ne kadar devam edecek? (Destek Yayınları)

Her çocuk bir hikâyedir

Günay Özarın'dan Hayalleriyle Öğrenen Çocuk. Çocuklarınızın ya da öğrencilerinizin gerçek duygu, istek ve hayallerini biliyor musunuz? Yeteneksiz insan yoktur. Yeter ki onun yeteneğini keşfetmek için uygun ortamlar oluşturulsun! Becerme şansı verilen her birey, kendini bile şaşırtan başarılara imza atabilir. Eğitim koçu yazar, “Hayallerini bilmekle başlar bir çocuğun kalbini ve düşüncelerini anlamak” diyor. (Mona Kitap)

Bir insanın hikâyesi

Simone De Beauvoir'den Bütün İnsanlar Ölümlüdür. Yazar, Émile ya da Çocuk Eğitimi Üzerine'de, “Eğer bize dünya üzerinde ölümsüzlük sunsalardı, kim böylesi kederli bir varoluşu kabul ederdi?” diye sorar. İşte bu kitap bunu kabul eden bir insanın hikâyesidir. (Alfa Yayınları)

Dördüncü bir karakter

Mehmet Rauf'tan Eylül (Günümüz Türkçesiyle). Yüz yılı aşkın bir süredir bazen mutlulukla bazen gözyaşlarıyla okunan Eylül, edebiyatımızda derin izler bırakmış, birçok farklı metinde tekrar tekrar karşımıza çıkmış bir roman. Üç ana karakter etrafında gelişen, İstanbul'un da dördüncü bir karakter gibi dahil olduğu, yazarın başyapıtı olan bu romanda kişiler, ruhsal dünyaları en ince ayrıntılarına kadar incelenerek karşımıza çıkarılıyor. (Can Yayınları)

Akıl yürütme

Tevfik Uyar'dan Safsatalar. Eleştirel düşünme alanındaki popüler bilim faaliyetleriyle tanınan yazar, bu kitapta gündelik hayatta en sık başvurulan 40 hatalı akıl yürütmeyi tek tek tanıtıyor, tahlil ediyor ve hangi insani zayıflıklarımızla ilişkili olduğunu gösteriyor. Bu safsatalar karşısında başvurulabilecek stratejiler için de bir reçete sunuyor. (Destek Yayınları)

Eyüp'ün acı dolu öyküsü

Joseph Roth'ten Eyüp. Birinci Dünya Savaşı öncesi Rusya'sında, Zuhnov isimli bir kasabada yaşayan basit, fakir bir Tevrat öğretmeni olan Mendel Singer'in şiirsel öyküsü. Kutsal Kitap'taki Eyüp'ün acı dolu öyküsü modern zamanların savaş ve diğer acılarla dolu dünyasında Joseph Roth'un şiirsel öyküsüyle yankı buluyor. (Alfa Yayınları)

Sevgisini ve özlemini anlattı

Cemal Süreya'dan On Üç Günün Mektupları. Cemal Süreya, Temmuz 1972'de Okmeydanı SSK Hastanesi'ne yatan eşi Zuhal Tekkanat'a hastanede kaldığı on üç gün boyunca mektuplar yazmıştı. Zuhal'e ve oğulları Memo'ya olan sevgisini, hayallerini ve özlemlerini, mutluluk ve kaygılarını anlattığı, şiirinden tanıdığımız içtenlikle kaleme alınmış bu mektuplar, Süreya'nın ölümünün ardından Erdal Öz'ün sunumuyla kitaplaştırıldı. (Can Yayınları)

Bilgi, deneyim, sevgi ve sabır

Benal Büyükgebiz'den Çok İştahsız Yemiyor! Yazar “İştahsız dediğimiz bu çocukların dertleri ne? Neden yemiyorlar? Acıkmadıkları için mi? Yoksa acıktıkları halde mi yemiyorlar? Peki, ama neden? Bütün bu soruların cevaplarını, bu kitapta yazdım. Ben, bilgi-deneyim-sevgi ve sabır ile yazdım. Okuyun, siz de bilgi deneyim sevgi ve sabır ile çözeceksiniz” diyor. (Destek Yayınları)