Haftanın Kitapları

Benim yolum mutluluk

İpek Durkal, Nilgün Belgün'den Hayatla Geçinmeyi Seçtim. Belgün, bir hayat kılavuzu niteliğindeki bu kitapta; kendini umutsuz ve çaresiz hissedenlere, pişmanlık duyanlara, ilişkilerinde sendeleyenlere çıkış yollarını gösteriyor. Kitabı okurken zaman zaman gülecek, kimi zaman düşünecek, bazı yerlerde şaşıracak, çoğu yerde kendinizi bulacak, empati kuracak, mutluluğun ne kadar kıymetli olduğunu anlayacaksınız. “Benim yolum mutluluk… O yol kendini tanımaktan geçiyor. Neyi isteyip, neyi istemediğini bilmekten. Mutluluk dediğin bir seçim. Ben hayatımı kolaylaştırmayı, dolayısıyla da bu hayatla geçinmeyi seçtim.” (Mona Kitap)



Rüzgârlı bir aşk hikâyesi

Angela Nanetti'den Mistral. Klasiklere yaraşır bir romantizm, rüzgârlı bir aşk hikâyesi. Mistral. Akdeniz'e esen soğuk bir rüzgâr… Mistral. Koylarıyla benzersiz, uçurumlarıyla tehlikeli küçük adasında büyüyen yalnız bir genç… Cloe. Ardında duygu dalgaları bırakan genç bir kız… Ada. Kıyısına yanaşacak değişimin farkında değil. Adalı insanla kentli insanın varoluş biçimlerini yalın ama güçlü bir dille öyküleştiren yazar, gençliğin girdabında sevgiye, tutkuya ve aşka dair bir arayış yolculuğu anlatıyor. Modern zamanların hızına inat, umut dolu bir bekleyişle, farklı dünyaların uzaklığına evrensel bir sevgi diliyle karşı çıkıyor. (On8 Kitap)



Zulme karşı isyan

Russell Punter, Matteo Pincelli'den Robin Hood ve Maceraları. Ancak Sherwood Ormanı'nın derinliklerinde bu zulme karşı bir isyan başlamaktadır. 600 yılı aşkın süredir her yaştan insanı büyüleyen bu hikâyede, Robin Hood ve gözü pek arkadaşlarının Şerif ve acımasız ortağı Gisbourne'lu Guy'a karşı adalet mücadelesini okuyacaksınız. (Remzi Kitabevi)



Çarpıcı bir bakış

Ayşe Kulin'den Her Yerde Kan Var. Sultan Abdülaziz'in sır dolu ölümüyle sonuçlanan bir dönemi, saraydaki birçok önemli kahramanın gözünden okuyoruz bu romanda. Yazarın bütün karakterlere kimi zaman müthiş insani hassasiyetle, kimi zaman da edebiyatın bütün sınırlarıyla yaklaştığını görüyoruz. Kitap yakın tarihin aslında bugüne ne denli benzediğinin, tarihin sadece tekerrürden değil, tefekkürden de ibaret olduğunun romanı. Dönüp o dönemi bütün canlılığı ve dürüstlüğüyle okumaya dair hakiki bir çağrı, bir vaat! (Everest Yayınları)



38 yılda yaşananlar

İlker Başbuğ'dan Türkiye Cumhuriyeti’nde 1923-1961 Güç Odaklarının Mücadelesi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yılı olan 1923'ten 1961'e kadar geçen 38 yılda, öncesinde olduğu gibi, güç odaklarının büyük mücadeleleri oldu. İşte elinizdeki kitap bu 38 yılda yaşananlara ışık tutuyor: Hangi tarihsel kesitte, hangi güçler ve temsilcileri, nasıl karşı karşıya geldi? Kimler kazandı, kimler kaybetti? Siyasal ve sosyoekonomik tarih nasıl yazıldı? Yazar bu süreçte yaşanan olayları neden-sonuç ilişkilerini ortaya çıkartacak şekilde sorular sormaya ve bu sorulara cevaplar bulmaya çalışarak tartışıyor ve analiz ediyor. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Zaman yolculuğu

Murat Menteş'ten Derde Deva Randevu-2. Yazar sizi tam 13 yazarla sohbete davet ediyor: Konfüçyüs, Yunus Emre, Balzac, Ahmet Mithat, Arthur Conan Doyle, Halide Edib, Theodor Adorno, Orhan Kemal, Attilâ İlhan, Ursula K. Le Guin, Cemal Süreya, Umberto Eco ve Bruce Lee. Kitap, okura edebî ve felsefi bir zaman yolculuğu yaşatıyor. (Alfa Yayıncılık)



İyi bir konuşmacı olmak

Perçin İmrek'ten Topluluk Önünde Konusma Hikâyeleri. Kitabın içerisinde, Hitabet Korkusunun Ölüm Korkusundan Daha Üst Sırada Olmasının Sebebi, İyi Bir Konuşmacı Olmanın Temel Unsurları, Hitabetin “Teknik'' Hususları, Bilgi ve Tecrübe Aktarımı Arasındaki Fark, Hitabette Hazırlığın Önemi, Sunum (PowerPoint, Prezi, Google Slides vs.) Kullanımı, Pratiğin Önemi-Beynimizdeki Nöronların Çalışma Prensibi, Usta Bir Konuşmacının En Önemli Silahı – Samimiyet, Toplum Önünde Konuşmak, Hitabette Geri Bildirimin Gücü, Okuduğum Hitabet yer alıyor. (Abaküs Yayınları)



Mercek altına alınıyor

Erol Sever'den Muhammed-İslam’ın Kaynakları 2. Yazar kitabında: İsa ve Peygamberlik kökenli ilk Hıristiyanlık tasarımını, Batı Hıristiyanlığı ve İsa ile Muhammed karşılaştırması yaparak anlatıyor; Resmi İslam'ın Muhammed'in din tasarımı ile çatışması üzerinde duruyor. Kitapta, Muhammed sonrası Ortodoks İslam'ın, politik nedenlerle İslam'ın oluşum tarihini değiştirerek, kendi resmi tarihini ve kendi resmi Muhammed imgesini oluşturma sürecini önemle mercek altına almaktadır. (Berfin Yayınları)





Bir macera romanı

Herman Merville'den Moby Dick. Hem yazın tarihinin başyapıtlarından hem de Amerikan edebiyatının en büyük klasiklerinden biri kabul edilen kitap, bir yanıyla çılgınca saplantılı bir adamın deniz kadar büyük, deniz kadar tehlikeli, bir bilinmeze karşı yürüttüğü kötücül savaşın hikâyesidir. Ancak yalnızca beyaz balina Moby Dick'le Kaptan Ahab'ın mücadelesini anlatan bir macera romanı, balina avcılığıyla ilgili bir bilgi derlemesi değil, aynı zamanda yazarın yaşam, ölüm ve Amerika hakkında ömrü boyunca geliştirdiği düşüncelerinin bütünüdür. (Can Yayınları)



Yüzyılın hazin öykülerinden

Tuna Serim'den Beyaz Atlı Prens Cem Sultan. Cem Sultan bir efsane, yalnız ülkesinde değil, Avrupa'da da… Biz Cem diyoruz, onlar Zizim. Güzel, yakışıklı, akıllı, çalışkan, savaşçı, bir bilim ve sanat âşığı… Sarıya çalan kızıl saçları, mavi gözleri, uzun boyu ile dillere destan olmuş bir şehzade… Aynı zamanda büyük bir şair ve sultanlar sultanı Fatih Sultan Mehmet'in oğlu. Halkın ısrarla söylediği şekliyle bir sultan olduğu düşünülebilir ama onun sultanlığı yalnızca 17 gün sürmüş. Ya ömrü! Acılar içinde yoğrulan bir delikanlı, Batı'nın elinde, özellikle de Tapınak/Malta Şövalyeleri ve Papalık'ın –aralarında Borgia'lar da var– elinde oyuncak olmuş bir Osmanlı prensi. Cem Sultan'ın öyküsü hazin, belki de yüzyılların en hazin öykülerinden biri… (Destek Yayınları)



Deneyince seveceksiniz

Sahrap Soysal'dan Sahrap Soysal’la Sağlıklı Mutfak. Bu kitapta tariflerini bulacağınız yer elmalı tarhana çorbası, karalahana pestolu makarna, kırmızı pancarlı buğday cacığı, ıspanaklı balkabağı çorbası, kimçi, chialı puding, kinoalı mercimek köftesi, muzlu avokadolu kek, kivi soslu marul salatası gibi “sıradışı” tarifler sizi şaşırtabilir ama deneyince eminim çok çok seveceksiniz. Yaptığınız ve yediğiniz her yemeğin damağınızda bıraktığı lezzetin, sizi mutlu etmesini dilerim. (Doğan Kitap)



En iyi arkadaşı seçmek

Hanzade Servi'den Boş Kaplumbağa Kabuğu. Babasının ‘bal porsuğum' diye sevdiği, ama kendini bal porsuğu kadar korkusuz hissetmeyen Balkız… Endişelerini yenip kendi kabuğundan çıkmaya çalışan Vehbi… Yatılı okul sınavlarına gizlice hazırlanırken bir sırrı saklamanın paylaşmaktan daha zor olduğunu keşfeden Kutlu… Bebekliğinden beri oyunculuk yapan ve babasının ortadan kaybolmasıyla ışıltılı hayatından vazgeçip bu gizemin peşine düşen Dora… İkiz yeğenleri doğduktan sonra ablasının dostluğunu kaybettiğini düşünerek içinde kabaran öfkesine teslim olan Feyza… İnsan, en iyi arkadaşını neye göre seçer? (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Aşığın sevdası

Sibel Akova'dan Usturalp. Nice kalem müşterek yazamadı yazgımızı, Ahir dizeler hakikate eriştiremedi sevdamızı, Viran ömür denk düşüremedi vuslatımızı, Hayli usturlap emsal ölçemedi erincimizi. Maşuğun mihrabı gölgeye düşse de aşığın sevdası Usturlap'a işlenir. Sarih gönüller Aden'de Malik'e ulaşır. (Gece Kitaplığı)



Esaslı bir klavuz

Osman Balcıgil'den 50 Maddede Ezoterizm. Mitoloji mi ezoterizmden, ezoterizm mi mitolojiden çıktı? Ezoterizmin başlangıcı sayılan Mu ve Atlantis şahane palavralar mıdır? Matematik deyince aklımıza insan bilgisinin tümü geliyorsa, Pisagor sayesindedir. Peki, Pisagor ve öğrencileri neyin peşindeydi? Sonu ölüme kadar giden Sokrates neyi savundu? Tapınak Şövalyeleri neyin nesidir? İllüminati, masonluğa nasıl sızdı? Yazar kitabında, ezoterizmi ve masonluğu geniş bir harita üstünden anlamak isteyenlere esaslı bir kılavuz sunuyor. (Karakarga Yayınları)



Aşk ile anlatacak

Sinan Yağmur'dan Ravza’nın Yıldızları-3. Yıldızlar vardır, ruhunuzu huzura kavuşturur. Kur'an aşığı Hz. Osman bize okumanın da bir ruha, kadere göre olduğunu aşk ile anlatacak ve bizleri içimizdeki kitaba davet edecek. Zinnureyn yürekli edep ve hayânın en güzel örneklerinden olarak günümüze, yuvamıza, sokaklara, tüm dünyaya ayna tutacak. Kavruk, gür sesiyle sağır dünyamızı sarsan bir sestir. Hz. Bilal-i Habeşi. Bizleri gerçek özgürlüğün kulluk olduğuna davet edecek. Namaz uykudan hayırlıdır, derken bizi yatak uykusundan değil gaflet uykusundan uyandıracak. (Kapı Yayınları)



Aşkı daha doğru yansıtmak

Cazim Gürbüz'den Aşk'a Zum. Zum yapmak… Ve bunu, kendini pek zor ele veren, görüntüsü ele avuca sığmayan aşka yapabilmek… Ayrıntılarını netleyebilmek, görücüsü ve bilicisi olabilmek, görücüsü ve bilicisi de edebilmek… Kitap ne salt bir denemedir ne de araştırma-inceleme; aşkı daha doğru, net, ilginç ve alımlı olarak yansıtabilmek için ne, nereden gerekiyorsa almış onları yazar, karmış birbirine. Kolay okunan, ufuk açan, düşündüren, okuyan tüm insanların duygularına tercüman olabilen, belleklerde kalıcı izler bırakan ve bilgilendiren bir kitap… (Kora Yayın)



Işık olacak bir kaynak

Turhan Güldaş'tan Bana Fark Etmez-Zincirleri Kıran Hayat Felsefesi. Hayatın zorluklarına karşı her şartta “Benim için hiç dert değil” diyebilmek ister miydiniz? Hele ki “Bana fark etmez” diyerek bir hayat felsefesi yaratabilmeyi kim istemez ki. Yazar kitabında; kendinden emin, rahat ve bildiğinin farkında olan gelişmiş kişilik yapısının ruh halinden bahsediyor. Bu sayede aşılabilecek engelleri, kırılacak zincirleri, değişecek yanlış davranışları ve bireylerin yakalayabileceği mutluluk seviyesini gösteriyor. ‘Bana Fark Etmez' derken zihninizdeki ve çevrenizdeki genişlemeyi hissedeceğiniz bu kitap, okuyanların kişisel gelişimine ve ideal hayat tarzına ulaşmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Kişisel gelişim için ışık olacak bir kaynak niteliğindedir. (Macaron Yayınları)



Tüm hayvanlara hükmedebilir

Andrus Kıvırahk'tan Çataldili Konuşan Son İnsan. Ortaçağda Estonya… Ama bambaşka bir Estonya. Burada tek kelime etmeden kadınları baştan çıkaran zampara bir ayı, yüzmeye bayılan dev bir bite evcil hayvanlarıymış gibi bakan iki primat, efsanevi bir uçan kurbağa ve Ints isimli karizmatik bir engerek yılanı var. Avcı toplayıcı ailesiyle birlikte ormanda yaşayan Leemet ise çataldili konuşan son insan. Öyle yabana atılacak bir şey değil bu. Evet, çataldili konuşanlar tüm hayvanlara hükmedebilir ama doğada her şey hâkimiyetle ilgili değil. Leemet kadim bir geleneğin de son taşıyıcısı, dönüşerek yok oluşa giden bir uygarlığın, hâkimiyetin ötesine uzanan özgürlüğün doğurduğu anlayışın son nefesi. (İthaki Yayınları)



Beklenmedik şeyler

Franz Kafka'dan Dava. “Çok şaşırmış olsam da otuz yıldır hayattayım ve kendi yolumu tek başıma çizmek zorunda kaldığımdan, beklenmedik şeylere bağışıklık kazanmış sayılırım ve bu tür şeyleri, özellikle bugün olanları artık felaket olarak algılamıyorum. Romanın kahramanı banka memuru Joseph K., otuzuncu yaş gününün sabahında, tanımadığı kişiler tarafından tutuklanır. Hatırladığı bir suçu olmamasına karşın kendini savunma çabasına düşer. Tüm roman, Joseph K.'nın bu çabasını sürdürmesiyle geçer. Joseph K., yasalara karşı gelmişti, ama karşı geldiği yasanın ne olduğunu bile bilmiyordu ve bunun sonucunda da sonu belli olmayan bir yargılama süreci başlar.” (Puslu Yayıncılık)



Yaşam tarzı oldu

Bülent Bakar'dan Hava Taarruzuna Karşı Türkiyede Pasif Korunma. Kitabın konusu, ikinci Dünya Savaşı öncesi gerilimli yıllarda ve savaş esnasında Türkiye’deki Pasif Korunma sürecidir. Özellikle 1935-1945 yılları arasında Türkiye’de Pasif Korunma faaliyetiyle halkın nasıl savaşa hazır hale getirilmeye, bilinçlendirilmeye çalışıldığı, pasif korunma tedbirleri kapsamında gelişmeler (alarm denemeleri, ışık karartma, sığınaklar, gaz maskeleri, kurslar ve konferanslar vs.) birinci elden kaynaklara, arşiv belgelerine, dönemin basınına ve literatüre dayanılarak ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Pasif Korunma, ikinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de, özellikle büyük şehirlerde bir bakıma yaşam tarzı olmuştur. (Tarihçi Kitabevi)



Suç ve ceza öyküsü

Franz Kafka'dan Ceza Sömürgesi. Yazarın I. Dünya Savaşı'nın ilk günlerinde kaleme alıp savaş sona erdikten bir yıl sonra yayımladığı bir suç ve ceza öyküsü. Adı belirtilmeyen bir adada alışılmadık bir karmaşıklıkla tasarlanmış bir ceza aygıtını iş başında incelemekle görevli bir gezginin gözünden aktarılan öykü, savaş yıllarının şiddetini, totaliter rejimlerin irrasyonelliğini ve bireyin otoriter rejimler karşısındaki çaresizliğini anlatan gerçeküstü bir fabl. (Yapı Kredi Yayınları)



Kültür kahramanı

Lewis Hyde'den Hilekârın Marifeti Bu Dünya. Yazar kitabında Yunan'dan Roma'ya, Afrika'dan Amerika'ya, Çin'den Hindistan'a hemen tüm kadim mitolojilerde karşımıza çıkan “kültür kahramanı hilekar”ın peşine düşüyor. Büyüleyen ve büyü bozan, yaratan ve yıkan, sınır-ihlalcisi ve sınır çizen, marifetli ve beceriksiz, zeki ve budala olan bu muğlak oyunbaz figürün kültür yaratımındaki rolünü inceliyor. (Alfa Yayıncılık)



Hiç farklı değil

Arif Tekin'den Zerdüşt’ten Kur’an’a. Yazara göre, dinler, mitolojik temelli olup insanın eseridir. Oysa evrende değişim insan beyninin oluşturacağı sürekli aşamayla gerçekleşir. Kutsal kitaplarda anlatılanlarla Zerdüşt düşünceleri birbirleriyle örtüşmekte olup, Zerdüştlük din adamı Ardaviraf'ın kitabında anlatılan Mirac hadisesiyle cennet ve cehenneme ilişkin konular, Kur'an'da anlatılanlardan hiç farklı değildir. Yaradılış konusunda, Zerdüşt'ün kitabı Avesta ile Musa'nın kitabı Tevrat ve Muhammed'in kitabı Kur'an'daki bilgiler birbirlerine çok yakındır. (Berfin Yayınları)



Devrilmez bir şey

Sabahattin Ali'den Sırça Köşk. Sakın tepenize bir sırça köşk kurmayınız. Ama günün birinde nasılsa böyle bir sırça köşk kurulursa, onun yıkılmaz, devrilmez bir şey olduğunu sanmayın. En heybetlisini tuzla buz etmek için üç-beş kelle fırlatmak yeter. (Can Yayınları)



Kuramsal eserler

Örsan K. Öymen'den Karanlıktan Yağan Kar. Bir yazarın, yazdığı edebiyat eseri üzerine, örneğin romanı, kısa öyküsü, şiiri üzerine konuşması, o eseri yıpratmaktan başka bir işe yaramaz. Bir yazar, felsefe, sosyal bilim, doğa bilimi gibi alanlarda yazdığı kuramsal eserler üzerine konuşabilir, o eserde anlatılmak istenen şeyi özetleyip, açıklayıp, gerekçelendirebilir. Kuramsallık zaten bunu gerektiren bir şeydir. Öte yanda, bu eserde söz konusu olduğu gibi, bir edebiyat eseri felsefi düşünceleri içerse bile, bu eser üzerine konuşmak anlamsızdır. Bu konuda söylenebilecek tek şey vardır, o da 20. yüzyılın en önemli filozoflarından biri olan Ludwig Wittgenstein'ın söylediği bir sözdür: Üzerine konuşulamayan şey konusunda susmak gerekir. (Destek Yayınları)



Macera dolu kitap

Angie Lake'den Danny Dandini Ve Muhteşem Buluşları Süpersonik Denizaltı. En sevdiğiniz süper mucit Danny Dandini geri döndü ve bu sefer İ.Z.C.İ (İnanılmaz Zeki Casuslar İş birliği) Kampı'na katılıyor. Süper mucit Danny ile yardımcısı Percy pek çok tehlikeyi barındıran ‘Güneşli' İskoçya'daki bu kamptan başarıyla geri dönebilecekler mi? Ve daha da önemlisi, Danny, gelmiş geçmiş en havalı süpersonik denizaltını yapabilecek mi? Tüm bu soruların cevabını öğrenmek için bu macera dolu kitabı okumalısınız! (Doğan ve Egmont Yayıncılık)