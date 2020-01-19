Haftanın Kitapları

Çıkarlarla dolu ifade

Charles Darwin'den İnsanın Türeyişi. Elinizdeki bu kitap Darwin'in kitabının ilk bölümünün 1874 tarihli baskısının çevirisidir. Zaman içinde yazar devrim, dünya üzerindeki her eğitimli insanın aklında ve kalbinde emin ve rahat bir şekilde yerini alacaktır, fakat bugün Darwin'in ölümünün üzerinden bir asırdan fazla zaman geçmesine rağmen hâlâ onun parmak ısırtan çıkarımlarla dolu ifadelerini tam olarak hazmedebilmiş değiliz. (Alfa Yayıncılık)



Sır ikizler

Alexandre Dumas'tan Demir Maske. Fransa Kralı 13. Lui'nin saltanatının son yıllarında anne ve babalarının bile ayırt etmekte zorlandığı ikiz çocukları dünyaya gelir. Kraliyet, Fransa'nın geleceği için ikizlerden birinin halktan saklanması gerektiğine karar verir. Bu sırrı üç dört kişi haricinde kimse bilmemektedir. Sır ikizler büyüyünce ortaya çıkar ve iktidar savaşlarının başlamasına yol açar. (Altın Kitaplar)



Kalbimin sahibi olacaksın

T. Y. Mazer'den Son Yıldız Sönene Kadar. Yazar, kitabı ile ülkeleri aşan bir aşk hikâyesi kaleme alıyor. Manno ve Lavin'in aşkı, sırların gölgesinden çıkmaya çalışırken mücadelesine sizi de ortak edecek… Manno, kalbimin diğer yarısı… Kalbinde var olmam için en ufak bir umut olduğu sürece ben buradayım. Dünya döndüğü ve ben nefes aldığım sürece sen kalbimin sahibi olacaksın… Âşık olmak için bir ömre ihtiyaç yoktur, bazen tek bir gün bile yeter. Lavin ve Manno, dünyanın en romantik şehirlerinden birinde, hiç olmadık bir anda karşılaşırlar. Farklı coğrafyalarda bambaşka hayatlar yaşamalarına rağmen aralarında yeşeren aşk sınır tanımaz. (Artemis Yayınları)



Vatan sevgisi

Mavisel Yener'den Kahraman Türk Kadınları. Milli Mücadele'nin kadın kahramanları, vatan sevgisi, inanç, umut, özgürlük, kararlılık, takım ruhu, dayanışma, cesaret, güven, sorumluluk, sabır, liderlik gibi karakter özellikleri taşıyorlardı. Nene Hatun, Hemşire Safiye Hüseyin, Onbaşı Nezahat, Gördesli Makbule, Asker Saime, Tayyar Rahime, Hatice Bacı, Kara Fatma'yı tanımakta daha fazla gecikmeyin. Onlar dünyayı değiştirecek güce sahipti. Ya siz? (Bilgi Yayınevi)



Rahatsız edici ilgi

Yukio Mişima'dan Aşka Susamış. Etsuko dört duvar arasında bir hayat sürmektedir. Gözü hep dışarıda olmuş kocası tifodan öldüğünde genç yaşta dul kalan kadın kendini kayınpederinin evinde bulmuş, yaşlı adamın rahatsız edici ilgisine boyun eğmeye mecbur kalmıştır. Tek tesellisi, evin hizmetçisi Saburo'ya olan aşkıdır. Ancak bu genç adamın sevgisini kazanmak için yaptıkları felaketini hazırlayacaktır. Yazarın hayatı boyunca kalemine rehberlik etmiş sapkın ve saplantılı arzuyu ve sarsıcı şiddeti sahneye koyan, okuru yakalayan ve bırakmayan bir eser. (Can Yayınları)



Zamana açılan yolculuk

Gertrude Barrows Bennett'ten Üç Başlı Kerberos. Tuhaf ağlarla örülü bu diyar, aslında başka bir zaman ve mekâna açılan bir yolculuğun ilk perdesidir. Cesur bir kadın olan Viola Trenmore, zeki ama utangaç Robert Drayton ve Viola'nın ateşli bir karakter olan abisi Terry, zamanda iki asırlık bir maceraya atılıp kendilerini 2118 yılında bulurlar. Geleceğin dünyası artık bir kâbus halini almıştır. Vatandaşların ismi yoktur, birer “numara”dan ibaretlerdir. Gazete ve kitap okumak sadece ayrıcalıklı yöneticilere serbesttir. Penn Hizmeti adı verilen bir sistemin hüküm sürdüğü bu distopyada, kahramanlarımız kendilerini ölümcül oyunların içinde bulur. (Çınar Yayınları)



Saklanmaya karar verdi

Aline De Petigny'den Kırmızı Küçük Tilki-Büyümek İstemiyor. Bugün Arçi'nin doğum günü. Ama o büyümeyi hiç istemiyor! Kimse onun doğum gününü kutlayamasın diye kaçıp saklanmaya karar verdi. İyi de doğum günü yoksa… Ne hediye olurdu ne de pasta… Arçi, düşünmeye koyuldu… Büyümenin de güzel tarafları var sonuçta! (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Bitkin akşamlar

Hilmi Yavuz'dan Behçet Hoca. Sanki düğün olmuştur. Sevmiş, sevilmiş, yenmiş, yenilmiş. Çekmiş, çektirmiş. Oyun hüzün olmuştur. Düştür doğaldır içlenme. Bezginlik göllerinde bir gece. Karanlıkta senin de. Yüzdüğün olmuştur. Ay peşinde. Bitkin akşamlar nikotin. Düşer bir gün giyotin. Aksâdeler giyindiğin olmuştur. Süleyman ve Sabâ, hüthüt ve Belkis. Söylerdi sorsaydık, geç git, bunlar – – Necatigil yok şimdi. Belki bir gün olmuştur. (Everest Yayınları)



Eğlenceli öykü

Susanna İsern'den Hayır! Burası Orman Değil! Öpücük Ne Renktir? ve Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı gibi resimli öyküleriyle ülkemizde de çok sevilen sanatçı Rocio Bonilla’nın benzersiz desenleriyle renklenen kitap, görsel okumaya fırsat veren yalın anlatımı ve evrensel temalarıyla dikkati çekiyor. Ev yaşamındaki sorumlulukları ve aile içi iletişimin önemini hatırlatan eğlenceli öyküyü, küçükler de büyükler de gülümseyerek okuyacak. (Günışığı Kitaplığı)



Zaman diliminde yaşanan hikâyeler

Batuhan Kıran'dan Uyku Aralığı. Çoğumuzun her gece yatağa yattığında deneyimlediği ama pek de üzerinde durmadığı ya da fark edemediği başka bir bilinç hali. Yazar, insan zihninin bu boyutta gördüğü hayaller, sesler, absürt düşüncelerin olduğu durum ve zaman diliminde yaşanan hikâyeleri kaleme aldı. İstanbul'un korna sesleri, asi horozları, gürültücü komşularıyla dolu gecelerinde, bilincin kontrol edilemediği alanlarda dolaşan kahramanıyla kitap, okurunu bilinmez bir boyuta taşıyor. (Mona Kitap)



Bilimsel araştırmalar

Matthew Walker'dan Niçin Uyuruz? Nörobilimci ve uyku uzmanı uykunun hayatımızın en önemli ama en az anlaşılan yönlerinden biri olduğunu söylüyor. Yazar bu merak uyandıran kitabında uykuyu devrimsel bir bakış açısıyla ele alarak uykunun fiziksel ve zihinsel sağlığımızı nasıl etkilediğini inceliyor. Çığır açan bilimsel araştırmalar ile kendi klinik tecrübelerini bir araya getirerek öğrenme becerimizi artırmak, ruh halimizi iyileştirmek, enerji seviyemizi yükseltmek, hormonlarımızı düzenlemek, çocuklarımızın daha iyi öğrenmelerini sağlamak ve yaptığımız işlerde üretkenliğimizi artırmak için uykudan nasıl faydalanabileceğimizi açıklıyor. Aynı zamanda her gece daha iyi uyumamızı sağlayacak tavsiyelerde bulunuyor. (Pegasus Yayınları)



Dili özenle kullanmak

Feyza Hepçilingirler'den Dedim Ah! Türkçe Off-2. Yazar kitabında Türkçenin savunmasını yapıyor, dilimizi özenli kullanmamız konusunda bizi uyarıyor. Farkında olmadığımız pek çok örneğe dikkat çekerken hem şaşırtıyor hem güldürüyor. (Sia Kitap)





Zihin hiçbir şeyi unutmaz

Eray Hacıosmanoğlu'ndan Geçmişin Travmalarından Kurtulmak. Biz bu kitapla “unuttum” sandıklarınızın aslında tıpkı bir soğanın kabukları gibi açıldıkça açıldığını, açmaya başladığınızda en derinden çıkacakları sizlere göstermek istedik. Zihin de beden de yaşadığı hiçbir şeyi unutmaz. Biz biliyoruz, siz de bilin istedik. Zihnin koca bir derya olduğunu sizlere göstermek için; geçmişte masumane işlenmiş bir hatanın kişiye yıllar boyunca ödettiği kefareti, farkında olmadan kendimizi içinde bulduğumuz birbirinin aynı ilişkileri ve geçmişin yüklerinin bugüne nasıl yansıdığına dair pek çok başka örneği anlattık. Unutmayın, bu sizin hikâyeniz ve öze dönüş yolculuğunuz… (Timaş Yayınları)



Masala yeniden dönüş

Mustafa Ruhi Şirin'den Masal Atlası-Masal Kültür Yazıları. Masallar nasıl doğdu? Masal anlatıcısı kimdir? Masalların ilk rönesansı Doğu'da mı gerçekleşti? Dünyanın en yaman masal yazıcıları kimlerdir? Masalların büyüsü nasıl bozuldu? Masallar niçin bilim ve gerçekçilik adına yargılanıyor? Bilişim teknolojileri ve modernleşme, masalları nasıl etkiledi? Masalla insanın arası nasıl açıldı? Masala yeniden dönüş başlayabilir mi? Halk masalından modern bir masal edebiyatı gerçekleşebilir mi? (Uçan At Yayınları)



Bin yıllık geçmişe ışık tutuyor

Amin Maalouf'tan Arapların Gözünden Haçlı Seferleri. Yazarın 1983 tarihli bu yapıtı, 11. yüzyılın sonundan 13. yüzyılın başına kadar devam eden Haçlı Seferlerini egemen tarih anlayışının yerine ötekinin gözünden anlatıyor. Tadımlık Asya ve Akdeniz kültürlerinin efsanelerinden yararlanarak anlattığı dönemin tarihsel olaylarını ve gerçek kahramanlarını kitaplarında ustalıkla birleştiren yazar, 1983te yayımlanan bu ilk kitabında, daha çok tarihî bir inceleme ortaya koyuyor. Arapların gözünden barbar olarak tanımlanan Frenklerin İslam dünyasında yarattığı etkiyi, Türk, Kürt ve Arap emirlerinin mücadelelerini, zaaflarını, zaferlerini anlatırken, bu iki dünyanın bugünkü ilişkilerine ve bin yıllık geçmişine ışık tutuyor. (Yapı Kredi Yayınları)



Umutsuz aşk

Alexandre Dumas Fils'ten Kamelyalı Kadın. Paris'in en güzel ve en pahalı kibar fahişesi, onun orta sınıf genç aşığı ve paylaştıkları umutsuz aşk. Matmazel Marguerite Gautier ve Armand Duval'in dokunaklı hikâyesini anlatan Kamelyalı Kadın, Alexandre Dumas Fils'in başyapıtlarından biridir. Bütün dünyada çok büyük ilgi görmüş ve birçok kez tiyatro ve baleye uyarlanmıştır. Henry James'in “tüm zamanların en büyük aşk hikâyesi” olarak tanımladığı Kamelyalı Kadın, sevmenin ve sevilmenin, şefkatin ve aşkın gerçekliğini gözler önüne seriyor. (Alfa Yayıncılık)



Maceralı yolculuk

Cervantes'ten Don Kişot. Ülke ülke dolaşarak bütün kötülükleri ortadan kaldırmaya ve insanları mutlu etmeye karar verir. Evindeki paslı eski zırhı tamir eder ve atı Sancho Panza'ya binerek mecaralı bir yolculuğa çıkar. Yolda karşılaştığı yel değirmenlerini kötü devler olarak görür ve onlara saldırır. Koyun sürülerini ordu zanneder zayıf tarafın yardımına koşar. Yaşadığı böyle birtakım maceralardan sonra aklı başına gelir. (Altın Kitaplar)



Değişik hikâyeler

Junot Diaz'dan Adalı. Lola’nın okulundaki her çocuk başka ülkelerden gelmişti. Öğretmenleri Bayan Obi bir gün “Geldiğiniz ülkenin bir resmini yapıp yarın getirin” dedi. Ama Lola bir adadan gelmişti ve çok küçük yaşta ayrıldığı için orayı hiç hatırlamıyordu. Sonunda çareyi adadan gelen tanıdıklarına sormakta buluyor, herkes adayla ilgili neyi hatırlıyorsa onu anlatıyor ve ortaya değişik hikâyelerle dolu rengârenk bir ada resmi çıkıyor. (Bilgi Yayınevi)



Sandık gerçekten boş mudur?

Yukio Mişima'dan Yaz Ortasında Ölüm. Çocukluğun sımsıkı mühürlenmiş bir sandığı vardır. Genç insan bir gayret o sandığı açmaya çalışır. Kapağı açtığında içinin boş olduğunu görür. Bunun üzerine anlar ki, hazine sandığı dedikleri, her zaman böylesine boştur. Sonrasında artık kendi yargılarını önemsemeye başlar. Ancak sandık gerçekten de boş mudur acaba? Sandığı açtığı anda, göremediği çok önemli bir şey uçup gitmiş midir yoksa? “Japonya'nın Hemingway'i.” Life. (Can Yayınları)



Büyük yarış başlıyor

Laure Du Fay, Rafael Ordonez'den Dünyanın En Büyük Pırtı. Herkes yerini alsın, büyük yarış başlıyor! Tüm hayvanlar nehir kıyısında toplanıyor. Zebra, gergedan, goril, fil, suaygırı. Acaba kim kazanacak bu yarışmayı! (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Mekânda yolculuk temaları

Nazlı Eray'dan Arzu Sapağında İnecek Var. Yazar 2020 yılının New York'una götürüyor bizi. Burada etten yapılmış, gerçek insandan ayırt edilemeyecek robotlar vardır. Eray'ın arkadaş olduğu ve flört ettiği Alain Delon modeli güzel robot bunlardandır. Teknolojinin gelişmiş olduğu bu 2020 yılında televizyon ekranlarında istediğiniz kişinin bilincini, düşlerini seyredebilirsiniz. Romanın son kısmında türlerle ilgili ilginç bir oyuna girişir yazar. Bilimkurgunun zamanda ve mekânda yolculuk temalarını kullanarak sürdürdüğü öyküsünün bitimine yakın, doğaüstü varlıkların ve olayların nitelendirdiği ayrı bir masal dünyası ekler öyküsüne. (Everest Yayınları)



Hakikati bulmak istiyorsan içinde ara.

Klairi Lykiardopoulou'dan Üstat. “Zihninin derinliklerine bak: Cevap orada, hakikat orada. Bulmak için bak!” Yaşam devasa bir nehir; durmaksızın akıyor ve sürekli değişim halinde. Olaylardan, insanlardan, durumlardan, düşüncelerden, duygulardan ve fikirlerden oluşan bir akış bu. Onun içinde bazen kayboluyoruz bazen de korkudan takılıp kalıyoruz. Peki, hayatın akışıyla, başka insanlarla ve de iyi olabilmenin sonsuz potansiyeliyle ahenk içinde birleşebilmemizin sırrı nedir? Asırlardır sorulan bu sorunun cevabını veriyor: Doğuştan içimizde bulunan fakat farkında olmadığımız kendi potansiyellerimiz. (Mona Kitap)



Üstün yetenek

Stefan Zweig'ten Satranç. New York'tan Buenos Aires'e giden bir yolcu gemisinin yolcuları arasında bulunan Dr. B. Naziler tarafından işkence görüp tutuklanmış, tutukluluğu sırasında tesadüfen eline geçirdiği bir kitaptan satranç oynamayı öğrenmiştir. Aynı gemide yolculuk eden dünya satranç şampiyonu Mirko Czentovic, Dr. B.'nin ilgisini çeker; çekingen, eğitimsiz bir köylü olan Czentovic satrançta üstün bir yeteneğe sahiptir ve henüz 20 yaşındaki bu şampiyon dünyayı dolaşarak turnuvalara katılmaktadır. (Sia Kitap)



Çilekeş kadının gözünden

Benjamin C. Fortna'dan Pervin’in Savaşı-Kuşçubaşı Eşref’in Eşinin Hatıratı. Kuşçubaşı Eşref… Cesur bir savaşçı, becerikli bir istihbaratçı ve bir eş… Pervin Hanım… Kuşçubaşı Eşref’in henüz 45 günlük evliyken savaşa gitmek için geride bıraktığı müşfik bir eş… Pervin Hanım’ın hatıratı… Birinci Dünya Savaşı, savaş yılları, savaş sonrası esaret ve işgal günleri, Milli Mücadele dönemi, Lozan sonrasında başlayan Kuşçubaşı’nın sürgün günleri… Bütün bunlara dair enteresan bilgiler ve yorumlar barındıran, bu süreçleri çilekeş bir kadının gözünden günümüze aktaran bir defter… Savaş yıllarında pek çok Osmanlı kadını ile aynı acıları paylaşan Pervin Hanım’ın kaderi Lozan Antlaşması'ndan sonra farklı bir yöne evriliyor. Heyecan içinde bir solukta okunabilecek muhteşem bir çalışma… (Timaş Yayınları)



Öğretmen öğrenci ilişkileri

Öğrenme ve Bilinçdışı: Psikanaliz Defterleri-3 Çocuk ve Ergen Çalışmaları. Birçok anne baba ve öğretmenin de dikkatini çekebilecek üçüncü sayı, öğrenmenin bilinçdışıyla ilişkisini ele alan on bir yazıdan oluşuyor. Çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında deneyimli Türk ve yabancı analistlerin kaleme aldığı yazılar öğrenme ve işlev bozukluklarının değerlendirilmesinden dikkat sorununa, anne-bebek gözleminden öğretmen öğrenci ilişkilerine kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Günümüz Türkiyesi'nde eğitim bu tadar çok yönlü bir tartışma konusuyken psikanalizin kendi bakış açısından yaptığı değerlendirmeler eğitim çevrelerine mutlaka yararlı olacaktır. (Yapı Kredi Yayınları)



Şiir tadındaki öyküler

Şengül Can'dan Devamsız. Kitaptaki öykülerde kendi içlerinde tutarsız, çıkış arayan, yüzleşme peşinde kişiler var: Arzularına sahip çıkmak için toplumla karşı karşıya gelenler, gitmek isteyip gidememenin verdiği suçluluk duygusuna hapsolanlar, saplantılı âşıklar, kendi öznelliğini bulma çabasındakiler, gidemeyenler, terk edenler, boşa çıkmaya yazgılı başkaldırılar ve sesi kesilip kendi acısını kutsamak zorunda kalanlar… Yazar, kimi zaman Anadolu ağızlarından beslendiği kimi zaman da ince ince ayrıntılarla bezediği şiir tadındaki öykülerinden oluşan kitapta okuru sakınmasız bir içe bakışa, yüzleşmeye ve harekete geçmeye davet ediyor. (Can Yayınları)