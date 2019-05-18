Hakan: Muhafız’ın 3. sezonunda rol alacak yeni isimler belli oldu

İlk sezonuyla dünya çapında büyük bir ilgi gören ve 10 milyonun üzerinde kişinin izlediği Hakan: Muhafız’ın 3. sezon kadrosunda ilk iki sezonda rol alan isimlerin yanı sıra, 7 yeni oyuncu daha rol alacak.

Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı Hakan:Muhafız’ın yeni sezonunda kadroya Funda Eryiğit, Taner Ölmez, Bige Önal, İlayda Alişan, Emre Mutlu, Halit Özgür Sarı, Hasan Üner katılacak.

HAKAN MUHAFIZ 3. SEZONDA NELER OLACAK?

Dizinin yeni sezonlarında Hakan, Muhafız kanı taşıyan abisi tarafından cehennem yerine dönen İstanbul’u kurtarmak için kıyasıya bir savaşa giriyor. Şehir Ölümsüzler’in saldırısı sonucu yayılan bir virüsle mücadele ederken, Faysal ve Rüya kötü emellerine ulaşmaya çok yaklaşıyor.

MACERA BAŞLIYOR

Hakan panzehiri yapması için ulaşacağı Nisan (Funda Eryiğit) ve bu yolda karşılaşacağı Burak (Taner Ölmez) ile şehrin insanlarını kurtarmak için maceraya koyulur. Tüm bunlara karşı ayakta kalmaya çalışan Hakan aynı zamanda altı yüz yıllık bir öfkeyle İstanbul’u kendisine dar etmeye hazırlanan Vezir’i bulması gerekir. Atalarının yaşadıkları Hakan’ın bugünkü mücadelesine ışık tutar ve geçmişle şu an arasında gidip gelen bir yolculuk için kolları sıvar.