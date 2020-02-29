Haluk Levent, sınırdaki çocuklara yardım çağrısında bulundu

Haluk Levent, sosyal medya hesabından, “Edirne! Keşan! Çanakkale! İzmir Dikili! Tüm Ahbap'lar sınıra!!! Çocuklar var! Oralarda sıkışanlar var! Çocuk bezi, çocuk maması, bolca su! Haydi canlarım!” çağrısı yaptı.

KİMİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Haluk Levent’in bu çağrısına bazı kullanıcılar da tepki gösterdi.

Levent bunun üzerine, “Twitin altı a-politik soslu Türkiye gerçeği. ‘Çocuksa çocuk ölürse ölsün bize ne?’ diyenler, gücü güçsüze yetenlerdir. Öteden beri Suriyeliler konusunda yazdıklarım ortada. O ayrı bu ayrı. Ama çocuklara su götürüyorlar diye Ahbap'lara sitem etmeyin lütfen bağışlayın bizi” açıklamasında bulundu.