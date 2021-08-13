Harran’da SİT’e inşaat, kaymakamı isyan ettirdi: Tarihin tam ortasına, ayıptır, yazıktır

UNESCO’nun Dünya Miras Geçici Listesi’nde bulunan ve 1979 yılından bu yana kentsel SİT alanı olarak tescil edilen Şanlıurfa’nın Harran İlçesi’nde yapılmaya çalışılan 4 kaçak bina inşaatı, Kaymakam Cihat Koç’u isyan ettirdi. Koç, sosyal medya hesabından “Tarihin tam ortasına, gözümüzün içine soka soka… Ayıptır, yazıktır” paylaşımı yaptı.

AHMET KAYA

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Daha önce de birçok sivil toplum kuruluşu tarafından gündeme getirilen Harran'daki kaçak yapılaşma, sonunda İlçe Kaymakamı Cihat Koç'u da isyan ettirdi. İlçe merkezinde, aynı yerde 4 temel atıldığını belirleyen Kaymakam Koç, polis ve zabıta ile giderek inşaatları durdurup mühürletti.

Bu sorumsuzluğu sosyal medya hesabından “Tarihin tam ortasına, gözümüzün içine soka soka… Ayıptır, yazıktır. Tesbit edildi. Zabıtamız ve polisimizle mühürlendi. Adli, idari işlem başlatıldı” şeklinde paylaşan Harran Kaymakamı Cihat Koç, 1. derecede SİT alanı olan ve dünya miras listesinde yer alan Harran'da çivi dahi çakılmasının yasak olduğunu belirtirken, bu yasağa aykırı davranan kim olursa olsun hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını açıkladı.

“KAÇAK YAPILAŞMA BİZİ KAYGILANDIRIYOR”

SİT alanı olmasına karşın geçtiğimiz yıllarda çok sayıda kaçak bina yapıldığı ileri sürülen Harran'daki bu tarih kıyıma Şanlıurfa Mimarlar Odası temsilcileri tarafından tepki gösterilmiş, Oda Başkanı Ferhat Karadağ, “Harran'daki kaçak yapılaşma bizleri kaygılandırıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen ve UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesindeki eserleriyle dünya tarihine ismini yazdırmış tarihi kent Harran ilçemizin arkeolojik sit ve kentsel sit sınırları içinde yer alan bu kaçak yapıların bir an önce önüne geçilmesi ve bunun yapılmasına neden olan kişi ve kurumların, Şanlıurfa'mızın tarihinin kaderiyle oynamasının yanı sıra turizm ekonomimize de darbe vurmaktadır” açıklaması yapmıştı.

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