Harun Tekin: Böyle devam edemeyiz, iyileşmek zorundayız

mor ve ötesi grubunun solisti Harun Tekin, Türkiye'nin dünyadaki en sinirli 6. ülke olmasına dair, "Böyle devam edemeyiz. Bu kadar öfke ile sağlıklı karar alınamaz, güzel yaşanamaz, hiç bir şeyin tadı kalmaz" yorumunu yaptı.

Twitter’da Türkiye’nin 146 ülke arasında en sinirli 6. ülke olmasına dair mesajı paylaşan müzisyen Harun Tekin, dikkat çekici bir yorum yaptı.

“Böyle devam edemeyiz” diyen Tekin, şunları söyledi:

“Bu kadar öfke ile sağlıklı karar alınamaz, güzel yaşanamaz, hiç bir şeyin tadı kalmaz. Huzur hayal olur. Dünyanın en özel yerinde vahşi canavarlara dönüşmek kaderimiz olamaz. Bu kadar çok öfke başka hiçbir şeye nefes aldırmaz. İyileşmek zorundayız.”

Akademisyen Kemal Büyükyüksel’in statista’dan paylaştığı verilere göre Ermenistan, Irak, İran, Filistin ve Fas’ın ardından en gergin ülke Türkiye.