Harun Tekin ve Koray Candemir’den online talk şov

Başarılı müzisyenler Harun Tekin ve Koray Candemir, bu akşam online yayınlanacak talk şov programında buluşuyor.

Vodafone Red ile DasDas işbirliğine gitti. Vodafone Red'in Instagram hesabı, DasDas'ın kurucuları Mert Fırat, Harun Tekin, Koray Candemir ve Didem Balçın tarafından ele geçirilecek. “Red'le Evdeyiz” adı altında düzenlenecek online etkinlikler kapsamında, bugün Harun Tekin ile Koray Candemir, 24 Nisan'da Mert Fırat ile Tuğrul Tülek, 2 Mayıs'ta ise Didem Balçın ile Selen Uçer, Vodafone Red Instagram hesabında saat 22.00'da canlı talk şov gerçekleştirecek.

Programların ardından, DasDas'ta daha önce Vodafone Red sponsorluğunda sahnelenen etkinlikler Vodafone TV'de yayınlanacak. 17-24 Nisan tarihlerinde mor ve ötesi konseri, 24 Nisan – 8 Mayıs tarihlerinde “Mert Fırat ve Korhan Futacı İle Rivayet Radyosu” gösterisi ve 2-16 Mayıs tarihlerinde “Güle Güle Diva” oyununu izlemek mümkün olacak.