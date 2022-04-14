Hayatını kaybeden müzisyenin anısına şahin dövmesi

50 yaşında hayatını kaybeden Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins'in ardından çok sayıda müzisyen ve yıldız taziyelerini paylaşmıştı. Hawkins'in yakın arkadaşı Travis Barker'da ünlü müzisyenin anısına bileğine dövme yaptırdı.

Sozcu.com.tr

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Foo Fighters’ın davulcusu Taylor Hawkins, 25 Mart 2022’de, grubun turnede olduğu Güney Amerika'da, Kolombiya'nın Bogota kentindeki bir otel odasında ölü bulundu. Ölüm nedeni olarak 10 farklı uyuşturucunun kanında bulunduğu iddia edildi.

Hawkins’in yakın arkadaşı ve Blink-182 grubunun davulcusu Travis Barker da sosyal medya hesabından hem Hawkins ve diğer Foo Fighters üyeleriyle bir arada olduğu eski bir fotoğrafı hem de tek başına Hawkins'i paylaşarak “Bu acıtıyor” yazmıştı.

Barker şimdi de, Hawkins’in anısına ayağına şahin (hawk) dövmesi yaptırdığı fotoğraflarını Instagram’dan paylaştı. Ünlü davulcunun nişanlısı Kourtney Kardashian’ın da, dövme sanatçısı Mark Mahoney tarafından yapılan eserin yapıldığı tüm süre boyunca onun yanında olduğu görüldü.

46 yaşındaki Amerikalı davulcu, fotoğrafları “Sonsuza kadar HAWK” notuyla paylaştı.

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