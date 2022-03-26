Müzik dünyası yasta: Foo Fighters’ın davulcusu Taylor Hawkins yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu ve vokalisti Taylor Hawkins'in yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Dünyaca ünlü ABD’li rock grubu Foo Fighters’ın davulcusu ve vokalisti Taylor Hawkins’in yaşamını yitirdiği duyuruldu.

50 yaşındaki sanatçının ölüm nedeni açıklanmazken, ölümün “trajik ve zamansız bir kayıp” olduğu belirtildi.

Grubun Güney Amerika’da turnede olduğu ve pazar günü Arjantin’deki San Isidro’da sahneye çıktığı ve Cuma gecesi de Kolombiya’da sahneye almasının planlandığı belirtildi.

Foo Fighters’ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “Müzikal ruhu ve bulaşıcı gülümsemesini sonsuza dek bizimle yaşayacak” denildi. Hawkins’in Kolombiya’da kaldığı otel odasında ölü bulunduğu belirtildi.

Twitter üzerinden paylaşılan açıklamada, “Kalbimiz eşi, çocukları ve ailesiyle ve bu tahmin bile edilemez zor zamanlarda ailesinin mahremiyete önem vermenizi rica ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

Foo Fighters’ın kurucusu Dave Grohl ise kariyerinde ikinci kez bir müzik grubundaki arkadaşının kaybını yaşadı.



Grohl, 1994’te intihar eden Kurt Cobain ile birlikte Nirvana’da görev alıyordu.

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