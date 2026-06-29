Premier Lig’e yükselmeyi başaran Hull City sezona iddialı bir giriş yapmak için kolları sıvadı… Premier Lig için iddialı bir kadro kurmak isteyen Acun Ilıcalı transfer çalışmalarına devam ediyor. Ilıcalı bir dönem Trabzonspor forması giyen deneyimli sağ bek Thomas Meunier'i transfer listesine aldı.

Team Talk'ta yer alan habere göre Hull City, Lille ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Belçikalı milli oyuncunun peşinde. Sağ kanatta eksikleri gidermek ve takıma liderlik edecek tecrübeli bir ismi dahil etmek isteyen İngiliz ekibinin bu transferde ısrarcı olacağı belirtildi. Belçikalı Thomas Meunier, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Trabzonspor forması giymiş ve Türkiye'deki performansıyla dikkat çekmişti.