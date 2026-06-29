Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı gündemdeki yerini koruyor. Kulüpler Birliği toplantısında bir araya gelen Süper Lig ekiplerinin tamamı, 10+4 yabancı uygulamasının kaldırılmasını istiyor.

Süper Lig’deki 18 kulüp de yabancı kuralının 12+ şeklinde revize edilmesini, artı kısmında ise 2 ile 5 seçeneklerinin masaya yatırılmasını istiyor. Kulüpler Birliği, bugün bugün Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçecek. TFF'nin, kulüplerin bu talebi sonrası yabancı kuralını yeniden belirlenmesi bekleniyor.

“HACIOSMANOĞLU, ‘SİZ ANLAŞIN BİZ GEREKENİ YAPARIZ’ DEDİ”

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yabancı kuralı gerekeni yapacağını söyledi. Yıldırım, "18 kulübün hepsi 10+4'ü kabul etmediğimiz konusunda hemfikir oldu. 10+4'e herkes karşı. Çoğunluk sayının artırılmasını istedi. 'Limit kalksın, niye limit var' dediler. O gün doğruydu, bugün 10+4 yanlış. Cuma gecesi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile konuştum. Toplantıdaki tartışmadan dolayı üzüldüğünü söyledi. Ben de 'Üzülecek bir şey yok, Türk futbolu için tartıştık' dedim. Kendisi bana, 'Siz kulüpler olarak aranızda anlaşın, biz gerekeni yapmayı düşünüyoruz' dedi." İfadelerini kullandı.