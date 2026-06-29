Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dün Talisca'nın sakatlanmasının ardından bugün de Vedat Muriqi'den kötü haber geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Vedat Muriqi antrenman esnasında adalesinde ağrı hissetti ve sedyeyle sahayı terk etti! Oyuncunun durumu yapılacak sağlık kontrolünden sonra belli olacak.
Öte yandan antrenmanın ilk bölümünde Marco Asensio ve Milan Skriniar'ın takımla çalıştığı öğrenildi. Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarına devam edecek.