Kulüpler Birliği Toplantısı'nda Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk arasında yaşanan gerginlik gündemdeki yerini korurken Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan yeni açıklamalar geldi.

Lider Haber'e konuşan Yüksel Yıldırım, Barış Göktürk'ün kendisine yönelik "Ayağa kalkarım, döverim, burnunu kırarım" dediği yönündeki iddialara sert yanıt verdi. Yıldırım’ın açıklamaları şu şekilde:

Buna inanıyor musunuz? 18 takımın başkanları ve yardımcıları oradaydı. Bir tanesi çıksın desin! Bana laf söyleseydi, gider ağzını burnunu kırardım. Küçücük boyuyla bana öyle şey diyebilir mi? Bana orada hiç kimse böyle bir şey söylemedi, söyleyemez de! Yeter ya! Çok mütevazı oldum. Bana öyle bir şey demedi. Ertuğrul Doğan çıktı, 'Böyle bir şey yok, ben bu arkadaşı Kulüpler Birliği'nden çıkarıyorum, kolpacı' dedi. Ben şaşırdım"

'BENİM MUHATTABIM AZİZ YILDIRIM’

O zat, Barış gitmiş, Gazi Koşusu'nda konuşmuş, bana haberi gönderdiler. Haddini bileceksin! Biz de Aziz Başkan'ı tanıyoruz. Yüksel Yıldırım'ın muhatabı Aziz Başkan olur. Başkaları olamaz. Olacaksa Aziz Başkan'dan yazılı kağıt getirir. Cumhurbaşkanı gidiyor Cumhurbaşkanıyla konuşuyor, bakanla konuşmuyor. Bana saygı yok. Barış Bey benim muhatabım değil, bu kadar açık ve net."