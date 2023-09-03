Hollywood’daki grev Kaliforniya’yı vurdu

Hollywood’da 11 bin 500 senarist ve 65 bin oyuncunun destek verdiği grev, Kaliforniya ekonomisi derinden sarstı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları’nın (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi gerekçesiyle başlattıkları ve Amerikan Senaristler Birliği’nin de (WGA) dahil olduğu ortak grevin Kaliforniya eyaletine maliyeti ortaya çıktı.

Hollywood'da bir süredir devam eden yazarlar ve oyuncuların grevi pek çok yapımı durdururken sektöre hizmet verenler de ağır yara aldı.

Dört aydır süren Hollywood grevlerinin Kaliforniya ekonomisine etkisi 5 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın, sendika temsilcileri ile stüdyolar arasındaki son görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından artması bekleniyor.

GREV 125’İNCİ GÜNÜNDE

Son 60 yılın ilk oyuncu ve senarist ortak grevi, Hollywood prodüksiyonlarının çoğunu durdurdu ve bunun sonucunda yiyecek sağlayıcıları, kuru temizlemeciler, sürücüler, kiralama şirketleri ve diğer küçük işletmeler zor durumda kaldı.

Bu konuda araştırma yapan Milken Enstitüsü’nün Başkanı Kevin Klowden, “Tüm bu farklı hizmetleri sağlayan insanlar, prodüksiyonları gerçekleştiren destek hizmetlerini sunan kişiler, büyük sıkıntı yaşıyorlar. Toparlanma da düşündüğünüzden çok daha hızlı olmayacak ” dedi. Bu durumdan etkilenenlerden biri olan ISS Group gelirlerinin yüzde 90 düşmesinin ardından çalışanlarının yüzde 70’ini işten çıkarmak zorunda kaldı.

Senaristler grevi şu anda 125. gününde ve California ekonomisine olan etkisi, son büyük Hollywood endüstriyel eylemi olan 2007-2008’deki greve göre daha büyük bir etki yarattı. 100 gün süren o grevde 2,1 milyar dolarlık bir kayıp yaşanmıştı.

CEO’LARLA GÖRÜŞMEDE SONUÇ ÇIKMADI

Kaliforniya Eyalet Saymanı Fiona Ma, büyük stüdyo yöneticilerinin sendikalar ile anlaşmaya varma konusundaki başarısızlıklarını eleştirdi ve eğlence endüstrisinde yaklaşık 700 bin Kaliforniyalının çalıştığını belirterek müzakereleri yeniden başlatmalarını istedi.

WGA ve stüdyoları temsil eden bir grup, Ağustos’un başlarında görüşmelere yeniden başlamıştı, bu da bir çözüm umudu doğurmuştu. Sendika müzakerecileri, 22 Ağustos’ta Disney CEO’su Bob Iger ve Netflix CEO’su Ted Sarandos da dahil olmak üzere Hollywood’un önde gelen isimleriyle buluşmuş ancak bir sonuç elde edilmemişti.

FİLMLER TEK TEK ASKIYA ALINIYOR

Stüdyolar, aktörlerin filmlerini tanıtmasını engelleyen grev kuralları nedeniyle film yayınlarını gelecek yıla ertelemeye başladı.

Warner Bros, Timothée Chalamet ve Zendaya’nın başrolde olduğu Dune: Bölüm 2’nin yayınını önümüzdeki ilkbahara erteledi. Sony, Ghostbusters: Afterlife dahil birçok filmini gelecek yıla erteledi ve Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’ü yayın takviminden çıkardı.

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