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İBB, TRT dizisine 12 milyon 750 bin liraya sponsor olmuş
İBB, TRT dizisine 12 milyon 750 bin liraya sponsor olmuş
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, önceki dönemde İBB’nin iştiraklerinden Medya A.Ş’nin TRT’de yayınlanan ‘Mehmetçik Kut’ül Amare’ dizisine 12 milyon 750 bin liraya sponsor olduğunu açıkladı.
Kültür Sanat 12 Eylül 2019 - 13:36

Halk TV'den Ayşenur Arslan'ın programına katılan Ongun, şunları kaydetti:

Bütün müdürlükleri ve iştiraklerine yazı gönderilerek sponsorluk, reklam rakamlarının bir dökümünü istedik. Her gün bir gazetede Ekrem İmamoğlu’nun aleyhine yazı yazan bir yazarın internet sitesine 2017 ve 2018’de 50-60 bin lira reklam verilmiş. Sadece bir iştirakin 3 yılda 1 televizyon kanalına verdiği ilan 7 milyon lira.Bu arabalar buraya konulduğu zaman, israf konusuyla dalga geçiyorlar ya izleyicilerimize sormak istiyorum. Medya A.Ş. bir diziye 12 milyon 750 bin liraya sponsor oluyor? TRT 1’de yayımlanan Kut’ül Amare dizisi bu

‘Mehmetçik Kut'ül Amare' dizisi, Birinci Dünya Savaşı'ndaki Osmanlı Devleti'nin 1916 yılında İngilizler'e karşı kazandığı zaferi konu alıyor.

Son güncelleme: 13:40 - 12.09.2019
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