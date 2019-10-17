İDOB, 96’ıncı yılında ‘Cumhuriyet’i kutluyor

Konserin orkestra şefliğini Hasan Niyazi Tura, koro şefliğini Volkan Akkoç üstlenirken, konserin solistlerinden soprano Özgecan Gençer “Bozkırın Sesi” parçası ile programda yer alıyor.
Konserde, İstanbul Devlet Opera – Balesi Orkestrası ve Korosu tarafından Muammer Sun'un Başlangıç (Cumhuriyet), Yenilgi / Hüzün (Kurtuluş), Ağır Bölüm – Özveri – Direniş (Kurtuluş), Jenerik Müziği (Kurtuluş), Sevda Çiçeği (Kurtuluş), Denizcilerin Şarkısı (Karadeniz Marşı, Kurtuluş), Savaş Müziği (Kurtuluş), Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa (Cumhuriyet), Bozkırın Sesi (Cumhuriyet), Yaşa Mustafa Kemal Paşa (İzmir'in Dağlarında, Kurtuluş) besteleri seslendirilecek.
Sözü Faruk Nafiz Çamlıbel – Behçet Kemal Çağlar'a, müziği Cemal Reşit Rey'e ait ’10. Yıl Marşı’ ile program sonlanacak.
KONSER TAKVİMİ
29 Ekim 2019 Salı Saat: 20.30 / Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
30 Ekim 2019 Çarşamba Saat: 20.00 / Kadıköy Bld. Süreyya Opera Sahnesi