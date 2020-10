İki ayağı üzerinde, bir rüyayı yaşıyor

Bir tür omurilik rahatsızlığı olan ‘meningomyelocele' ile dünyaya gelen Derya Soyiç, 5 yaşına kadar fiziksel olarak normal bir yaşam sürdü. Ardından hastalığının verdiği rahatsızlıktan dolayı 12 yaşına kadar parmak ucunda yürüdü. Ayağında yaralar oluştu, 33 ameliyat geçirdi. 19 yaşında sağ ayağını, 25 yaşında ise sol bacağını diz altından kaybetti. Her ikisine de protez takıldı. Ve bugün…

Çocukluğundan itibaren dansa meraklı olan ancak kendi ayaklarıyla bunu başaramayan Derya Soyiç, Türkiye'nin ilk ve tek ampute tango dansçısı olarak karşımızda, uluslararası başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Derya Soyiç bugün 30 yaşında ve bankacılık sektöründe çalışıyor. 2016'da Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin ‘Erişiyorsam Varım' projesi kapsamında düzenlenen gösteri sonrasında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Soyiç için belgesel hazırladı. Soyiç, yaşadığı süreci SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

DOKTORU ÖNERDİ: Doktorumla, hayatımda ne gibi değişiklikler olacağını konuşuyorduk. Bana Amerikalı bir dansçının görüntülerini izletti. Yapabileceğimi söyledi. Kendimi dans ederken hayal ettim. Söz verdim: Bir gün iki ayağım üzerinde dans edecek, kelebek etkisi yaratacaktım. Yaptım da ve evet bu bir başarıydı.

GALİBA BAŞARILI OLDUM

YAŞAM ENERJİSİ: Dans ve müzik bana da yaşam enerjisi veriyordu. Etrafımdakiler enerjimin çok yüksek olduğunu söylerler. Enerjimin insanlara geçirebileceğim en güzel yöntemin dans olduğunu düşündüm. Galiba başarılı oldum.

ÖZGÜRLÜK HİSSİ: Dans benim için özgürlük, aşk ve tutku. Tutkuyla bağlanıp, aşkla dans ediyor ve kendimi özgür hissediyorum. Çünkü müzik insana yaşam enerjisi veriyor ve müziğe kendinizi bırakıp dansla eşlik ettiğinizde zihninizdeki olmak istediğiniz yerdesiniz.

HEPSİ BİZİM TERCİHİMİZ

GÜNEŞ DOĞUYOR: Yeryüzündeki her insanın bir mücadelesi, hikayesi var. Hepimiz kendi savaşımızın, savaşçısıyız. Yaşamın neresinde yer aldığımız, ne kadar yer aldığımız da bizim tercihimiz. Her gün çiçekler açmıyor ama her geceden sonra güneş doğuyor.

MÜCADELEMİ DANSLA ANLATTIM

Derya Soyiç, 2017'de Engelliler Haftası dolayısıyla ‘Renk Verelim' projesinde tango dans gösterilerinde yer aldı. Fenerbahçe Rotary Kulübü tarafından Zülfü Livaneli, Dr. Özlem Cankurtaran ile birlikte ‘Meslekte Üstün Hizmet' ödülüne layık görüldü. 2018'de çalıştığı banka tarafından değer elçisi seçildi. 2019'da Moskova Spivakov Sanat Vakfı'nın düzenlediği 16. Uluslarası Moskova Dostları Çağırıyor festivalinde, partneri Koray Orbay ile Türkiye'yi temsilen sahne aldı. Soyiç, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tüm dünyaya dansımla bir mesaj vermek çok önemliydi. ‘Başarabilirsiniz, yapabilirsiniz' mesajıydı aslında bu. 4 dakikalık bir dans gösterisi yaptık. Salon ayakta bizi alkışladı. Orada 4 dakikada hiç dilini bilmediğim insanlara dansımla mücadelemi hissettirdim, anlattım” dedi.

PANDEMİ ÇALIŞMAMI ENGELLİYOR

Derya Soyiç, pandemi döneminde çalışmalarına ara vermek zorunda kaldığını söyledi. En son şubat ayında sahne aldığını ifade eden Soyiç, “Eskişehir Tango Festivali'nden beri dans edemiyorum. Çünkü dans, çok yakın temas. Pandemi olumsuz etkiledi. Bir şeyler yapabilmek gerçekten güzel. İnsan önce kendisine yaramalı ki diğer insanlara da yarayabilsin. Zaman zaman evde tek başıma ufak ufak çalışmalarım oluyor” diye konuştu.