İkinci Gaziantep Mozaik Çalıştayı başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle İkinci Gaziantep Mozaik Çalıştayı başladı.

Mehmet SERBES

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Jale Tekinalp Yücel Kültür, Sanat ve Mozaik Merkezi’nde düzenlenen çalıştay kapsamında güçlü kadınların şehri Gaziantep’te ‘Sanatta kelebek etkisi’ yapmak, mozaikle farkındalık oluşturmak amacıyla 14 kadın 2 erkek sanatçı kendine özgü üslubuyla 16 kelebek mozaiği yapacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı koordinasyonunda 3 Mart’ta başlayan çalıştayda çıkan eserler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde görücüye çıkacak.

YAPILAN MOZAİKLER ÜNİVERSİTE MEYDANI’NA MONTE EDİLECEK

Serginin ardından yapılan kelebek mozaikleri Gaziantep Üniversitesi Ana Giriş Kapısı önündeki meydanda oluşturulacak özel duvara monte edilerek, hem kadınların toplumdaki başarıları gösterilmiş olacak hem de kente estetik bir bakış katacak.

Çalıştayda Antalya, Muğla, Eskişehir, Adana, İzmir, İstanbul, Gaziantep, Ankara olmak üzere 8 ilden mozaik sanatçıları Küratör Gülçin Sökücü ile çalışmalarını sürdürüyor.