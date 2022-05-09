İlk siyah Doctor Who karakteri duyuruldu

1963 yılından beri yayınlanan BBC yapımı bilimkurgu dizisi "Doctor Who"da yeni doktoru kimin canlandıracağı belli oldu.

Sozcu.com.tr

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Zamanda yolculuk yapan ve Zaman Lordu olan bir karakterin başrolde yer aldığı bilimkurgu dizisi “Doctor Who”da yeni doktoru, Ruanda asıllı İskoç oyuncu Ncuti Gatwa oynayacak.

BBC’nin duyurduğu habere göre, Netflix’te yayınlanan “Sex Education” dizisiyle tanınan 29 yaşındaki oyuncu Ncuti Gatwa, ilk siyah Doctor Who karakterini canlandıracak.

Uzun zamandır devam eden dizide başrollerde zaman zaman değişiklikler yapılıyor. Gatwa, rolü, 2017’den bu yana 13. doktoru oynayan İngiliz oyuncu Jodie Whittaker’dan devralacak.

2023’e kadar diziye devam edecek olan 39 yaşındaki Whittaker da, Doctor Who tarihindeki ilk kadın Doctor Who karakterini canlandırmıştı.

Oldukça heyecanlı olduğunu belirten Gatwa, “Doctor Who” web sitesinde yaptığı açıklamada, yaklaşmakta olan rolüyle ilgili “derin bir onur duyduğunu ve tabii ki biraz korktuğunu” söyledi.

İskoç aktör, “Bu rol ve dizi, ben de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki pek çok kişi için çok şey ifade ediyor ve inanılmaz yetenekli öncüllerimin her biri, bu eşsiz sorumluluğu ve ayrıcalığı büyük bir özenle ele aldı. Ben de aynısını gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım” dedi.

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