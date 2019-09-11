İlker Kaleli, BBC – Netflix ortak yapımı The Serpent’te

Konusu gerçek bir hikayeye dayanan dizi, 1970'lerde Hindistan, Tayland ve Nepal'deki 20 batılı gezgin gencin öldürülmesinin arkasındaki baş şüpheli Charles Sobhraj'ın sıra dışı hikayesini konu alıyor. 20. yüzyılın en azılı suçlularından biri olan Charles Sobrhaj’ı ise Tahar Rahim canlandırıyor. Dizinin kadrosunda yer alan diğer oyuncular arasında ise Alice Englert (Top of the Lake), Mathilde Warnier (The Widow), Gregoire Isvarine (The Inside Game), Sahajak Boonthanakit (Only God Forgives), Fabien Frankel (Last Christmas), Chicha Amatayakul (Girl From Nowhere), Surasak Chaiyaat (Love Destiny), Ruby Ashbourne-Serkis (National Treasure), Armand Rosbak (De Slet van 6 vwo), Ellie de Lange (Keizersvrouwen) ve Amesh Edireweera gibi isimler bulunuyor.

BBC One tarafından ITV Studios’un bir parçası olan Mammoth Screen yapımcılığında hayata geçirilen 8 bölümlük dizi, aynı zamanda bir BBC-Netflix ortak yapımı. Richard Warlow ve Toby Finlay tarafından kaleme alınan dizinin yönetmenliğini Tom Shankland ve Hans Herbots üstleniyor. Dizinin yürütücü yapımcılığında ise Richard Warlow, Tom Shankland, Preethi Mavahalli, Mammoth Screen adına Damien Timmer, BBC adına Lucy Richer ve Netflix adına Carolyn Newman yer alıyor.

Çekimleri Tayland'da gerçekleşecek yapım İngiltere ve İrlanda dışındaki ülkelerde Netflix'te yayınlanacak.