Indiana Jones 5’ten sürpriz haberler

Sinema dünyasının kült filmleri arasında yer alan Indiana Jones serisinin beşinci filmi için hazırlıklar devam ederken birbirinden heyecan verici haberler de gelmeye başladı. Son dönemde Fleabag ile dikkatleri çeken Phoebe Waller-Bridge, Harrison Ford ile başrolü paylaşacak.

Haberler bununla da sınırlı değil; Star Wars, Harry Potter, Evde Tek Başına ve Indiana Jones filmlerindeki unutulmaz müziklere imza atan John Willimas da yine görev başında olacak.

Film, ilk defa Steven Spielberg'ün olmadığı Indiana Jones filmi olma özelliği taşıdığı için hayranlarının endişeli bekleyişine neden olsa da son haberlerle beklentileri yükseltmeyi başarıyor.

Yönetmen koltuğunda Walk The Line ve Ford v. Ferrari filmlerinden tanıdığımız James Mangold'un oturduğu, senaryosunu Jonathan Kasdan, Philip Kaufman, David Koepp ve George Lucas gibi birbirinden başarılı ismin yazdığı filmin henüz konusu ile ilgili detaylar paylaşılmadı. Filmin çekimlerine ne zaman başlanacağı ile ilgili de kesin bir bilgi verilmese de bu yaz sete başlanması bekleniyor.

Serinin son filminde macera arayan arkeoloğumuz, son gezisine çıkacaktır.

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